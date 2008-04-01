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Медстартап GeneSort, в который инвестировал Кенес Ракишев, продан за $23 млн

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Медстартап GeneSort, в который инвестировал Кенес Ракишев, продан за $23 млн

Медицинская стартап-компания GeneSort, в которую инвестировал Кенес Ракишев, продана за $23.000.000.

Израильский медицинско-диагностический стартап GeneSort 9 мая объявил о том, что его приобрел гонконгский инвестфонд AID Partners за $23.000.000.

Сделка поспособствует расширению деятельности стартапа GeneSort в Юго-Восточной Азии и других мировых рынках.

Инвестиционный фонд Singulariteam под управлением Моше Ходжега, инвестиции которого фокусируются на передовых технологиях, является крупнейшим инвестором в медицинский стартап GeneSort. Сумма инвестиций в данный стартап составляет $2.200.000

Стартап GeneSort специализируется на генетическом анализе глубоких тканей. Он обнаруживает специфические генетические мутации, связанные с различными видами рака. Онкологи могут использовать результаты диагностики GeneSort для лечения конкретных генетических мутаций у пациента.

Перевод специально для форума MMGP.

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инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартап, стартапы, финансирование стартапа
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