В Великобритании готовят инвестиционную программу по развитию атомной энергетики

Два разных комитета британского парламента, независимо друг от друга разродились докладами, которые затронули тему развития атомной электроэнергетики на территории Великобритании. Первый доклад рассматривает вопрос научных работ в атомной промышленности, второй доклад затрагивает последствия выхода из Европейского Союза для энергосистемы королевства. Что в одном докладе, что в другом, парламентарии призывают правительство страны увеличить объёмы инвестиций в атомную электроэнергетику для укрепления её конкурентноспособности.
Комитет палаты лордов по науке и технологиям указывает в своём докладе на то, что атомная энергетика Великобритании без инвестиций достигла критического момента, когда королевство уже не может считаться ведущей ядерной державой. В докладе указывается на то, что правительству пора прекратить двойственную политику, которую проводят последние 20 лет, и которая негативно сказывается на атомной электроэнергетике. В рекомендациях так же оговаривается будущий инвестиционный план в атомную энергетику, который будет рассмотрен на парламентских слушаниях уже в следующем месяце.
В частности, в первом докладе оговаривается проблема развития технологий малых модульных реакторов. Парламентарии критикуют правительство страны в том, что оно недальновидно игнорировало инвестиционные программы по развитию данного направления в энергетике.
Том Критрекс, занимающий пост исполнительного директора Ассоциации ядерной промышленности Великобритании отметил, что мировой рынок малых модульных реакторов оценивается на 300-500 млрд долларов в год. И правительство страны должно наконец-то для себя определиться, какая нужна для государства энергетика. Высокоразвитая дешёвая ядерная, или дорогая "зелёная энергетика". Джон Роундел Пальмер, возглавляющий парламентский комитет, зачитывая доклад заявил, что объёмы инвестиций в атомные технологии в Великобритании значительно меньше, чем во Франции, Японии и США. Если Британия не желает отставать в развитии технологий атомной энергетики, то нужно срочно увеличить инвестиции в развитие ядерных гражданских технологий.
Во втором докладе рассматриваются риски для атомной энергетики Британии после выхода страны из ЕС. В частности отмечается, что Великобритания может потерять доступ к рынкам и технологиям ядерной промышленности. Парламентарии отмечают, что те потери, которые понесёт атомная промышленность страны после выхода из ЕС, могут быть восполнены не ранее, чем через два года.
Специально для mmgp.ru