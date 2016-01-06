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Стартап Nucleus привлек 5.6 миллионов долларов, скопировав идею Echo Show.

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Стартап Nucleus привлек 5.6 миллионов долларов, скопировав идею Echo Show.


Echo Show от Amazon показывают, что будущее за видео-звонками. Если вы покупаете несколько устройств, вы можете звонить друг другу с помощью устройства. И данные устройства настолько просты, что маленькие дети и бабушки с дедушками смогут их использовать.

Все это звучит очень знакомо, потому что Amazon инвестировала в стартап Nucleus то причине его похожести. И сейчас молодому стартапу приходится очень тяжело.

Nucleus потратили много времени, выясняя, есть ли потенциальный рынок для такого рода устройств. Они создали простой продукт с дисплеем, камерой, динамиком и микрофоном. Когда Вы нажмете на чье-то имя, устройство позвонит им.

Если человек имеет устройство от Nucleus, он может звонить на другие устройства. Если вы путешествуете, Вы также можете принимать звонки с Nucleus с помощью мобильного приложения. Наконец, Nucleus имеет интегрированное Alexa от Amazon, так что устройство можно использовать, задавая вопросы голосом, как на Amazon Echo.

За годы работы компания выпустила устройство. Вы можете купить его на Amazon и других сайтах.

Можно подумать, что видео-звонки не инновация, так как Echo делает то же самое. Особенность заключается в том, что Amazon является основным инвестором в Nucleus. В прошлом году стартап привлек порядком 5,6 миллионов долларов от Alexa Fund от Amazon.

Сравните оба продукта, просмотрев видео:


Nucleus и Echo от Amazon выглядят настолько похожи, что можно подумать, что одна и та же команда создала оба этих устройства. Однако представитель Nucleus подтвердил, что его команда не участвует в продуктах Echo.

Вот заявление компании:

Nucleus тесно сотрудничает с Amazon, начиная с 2014 года, и только в прошлом сентябре, Nucleus объявила о получении инвестиции от Alexa Fund. У нас есть команда, технологии, планы и стратегии, которые поддерживает Amazon и для нас это возможность найти сильных партнеров, которые разделяют наши ценности и готовы в нас поверить и инвестировать.

Это не первый раз, когда технологические компании подражают друг другу. Все крупные технологические компании делают это. Но не значит, что это приемлемо.

Amazon - это хорошо известный бренд с гораздо большей известностью, чем Nucleus. К Рождеству, многие люди будут знать об Echo. Не думаю, что устройство от Nucleus будет столь популярно.

В конце концов, обычно выиграют комплексные устройства. Echo популярен в основном потому, что он плотно интегрируется как с продуктами Amazon, так и со сторонними компаниями. Открыв Alexa, Amazon сумел привлечь десятки партнеров от умного дома и распространителей музыки. Он превратил Echo в универсальное устройство с множеством различных случаев использования.

С другой стороны, Amazon подтвердил, что Nucleus способны на что-то. Когда большой технологический гигант входит в ваш рынок, это означает, что есть место для таких продуктов, как твой. Walmart может использовать эту возможность для приобретения Nucleus и конкурировать с Amazon в кратчайшие сроки. Или, может быть, Google хочет построить что-то похожее на линейку продуктов от Nest.

Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
https://techcrunch.com/2017/05/09/he...just-launched/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59144746136e5
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:22.
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