Рубль до 25 мая ждут резкие колебания курса

Нефть остается главным фактором, влияющим на курс рубля. И поэтому есть большая вероятность, что к концу мая национальную валюту начнет лихорадить - стоит готовиться к резким сменам курса
Агван Микаелян, член совета директоров АКГ "Финэкспертиза":
- Сегодня рубль вновь будет следовать за нефтью, отыгрывая ее вчерашнее укрепление на фоне новостей о снижении товарных запасов в США.
Я думаю, что, если не рассматривать варианты, связанные с Апокалипсисом, то нефть была, есть и будет основным фактором, который влияет на курс нашей национальной валюты.
Мы и сегодня видим абсолютно четкую отработку рублем цены на "черное золото". И пока я не вижу ничего такого, что по своей значимости могло бы сместить этот фактор с первых позиций по силе воздействия на валютный рынок. Посему и далее стоит продолжать наблюдение именно за "черным золотом".
И, среди ближайших событий, обратить внимание на готовящуюся в третьей декаде мая встречу ОПЕК касательно возможного продолжения ограничения добычи - к ней надо готовиться. И, по мере приближения к ней, быть готовым к достаточно серьезной волатильности колебаний курса рубля.
Пока же рубль вчера укреплялся в ходе всего торгового дня на валютной сессии Московской биржи. При этом вечером укрепление национальной валюты по отношению к доллару и евро было поддержано нефтью, начавшей расти на ожиданиях данных о динамике запасов в США, по части которых ожидается снижение объемов.
Официальный курс доллара на сегодня, 11 мая, составляет 58 рублей 08 копеек (ослабление на 46 копеек). За один евро дают 63,26 рубля (ослабление на 98 копеек).
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