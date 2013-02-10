В США введут налог на диетическу колу, так как её пьют белые

Эд Мюррей, занимающий пост главы мэрии города Сиэтл, штат Вашингтон, США, решил бороться за здоровый образ жизни граждан своего города, и предложил ввести налог на все сахаросодержащие напитки, в размере 0,02 доллара США на каждую унцию напитка. Если перевести на нашу метрику, то унция равняется 30 миллиграмм. Но вряд ли стоит удивляться таким предложения, так как на территории Соединённых Штатов Америки подобный налог уже существует. Не по всей территории страны, конечно же, а только в штате Филадельфия.
Не понятно правда, будет ли налог в итоге одобрен законодательным собрание города, так как помощники столь мудрого мера уже объяснили ему, что вводимые налоги больно ударят по карману всего чернокожего населения, которое, ко всему прочему, является меньшинством, по отношению к белому населению в указанном городе. А налог вдарит по карманам афроамериканцев по одной простой причине, именно они и являются основными потребителями сахаросодержащих напитков, таких как Кока-Кола и тому подобное.
В ответ на такие пояснения мер города Сиэтл решил так же предложить законодательному собранию рассмотреть вопрос о введении налога на так называемую диетическую колу, которая содержит не сахар, а сахарозаменители. И вот тут уже у помощников главы города возражений не было, ведь данный напиток, преимущественно потребляется белокожим большинством населённого пункта.
Но вряд ли жители города Сиэтл будут терпеть такого мера, тем более уже в самое ближайшее время там пройдут выборы главы города. Эд Мюрей, которому всего лишь 62 года, видя свою непопулярность у избирателей, заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на будущих выборах, в текущем году. Впрочем, Эд Мюрей лукавит, так как он уходит с поста мера из-за разразившегося скандала, якобы он в 90-е годы приставал к несовершеннолетним, оплачивая услуги за 10-20 долларов. Впрочем, ряд политиков утверждают, что мера оклеветали, за его активную позицию по защите людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Специально для mmgp.ru