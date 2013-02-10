Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,466 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В США введут налог на диетическу колу, так как её пьют белые

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:27
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,674
Благодарностей: 667
УГ: 14
КП: 0.148
подарки
В США введут налог на диетическу колу, так как её пьют белые


Эд Мюррей, занимающий пост главы мэрии города Сиэтл, штат Вашингтон, США, решил бороться за здоровый образ жизни граждан своего города, и предложил ввести налог на все сахаросодержащие напитки, в размере 0,02 доллара США на каждую унцию напитка. Если перевести на нашу метрику, то унция равняется 30 миллиграмм. Но вряд ли стоит удивляться таким предложения, так как на территории Соединённых Штатов Америки подобный налог уже существует. Не по всей территории страны, конечно же, а только в штате Филадельфия.

Не понятно правда, будет ли налог в итоге одобрен законодательным собрание города, так как помощники столь мудрого мера уже объяснили ему, что вводимые налоги больно ударят по карману всего чернокожего населения, которое, ко всему прочему, является меньшинством, по отношению к белому населению в указанном городе. А налог вдарит по карманам афроамериканцев по одной простой причине, именно они и являются основными потребителями сахаросодержащих напитков, таких как Кока-Кола и тому подобное.

В ответ на такие пояснения мер города Сиэтл решил так же предложить законодательному собранию рассмотреть вопрос о введении налога на так называемую диетическую колу, которая содержит не сахар, а сахарозаменители. И вот тут уже у помощников главы города возражений не было, ведь данный напиток, преимущественно потребляется белокожим большинством населённого пункта.

Но вряд ли жители города Сиэтл будут терпеть такого мера, тем более уже в самое ближайшее время там пройдут выборы главы города. Эд Мюрей, которому всего лишь 62 года, видя свою непопулярность у избирателей, заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на будущих выборах, в текущем году. Впрочем, Эд Мюрей лукавит, так как он уходит с поста мера из-за разразившегося скандала, якобы он в 90-е годы приставал к несовершеннолетним, оплачивая услуги за 10-20 долларов. Впрочем, ряд политиков утверждают, что мера оклеветали, за его активную позицию по защите людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
Drum13 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На Украине введут единый 20%-й налог на зарплату DepecheM Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.09.2015 09:17
В России антипиратский налог введут до начала октября DepecheM Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.02.2015 09:55
Введут налог на пенсии zhuann Новости в мире финансов и инвестиций 5 07.01.2015 11:21
С подачи Михалкова в РФ введут налог на интернет Sashoua Политика и экономика 0 24.11.2014 13:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Drum13
Bittrex добавляет 12 новых криптовалют для обменных операций
От Drum13 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар moskva
Открыто уголовное производство, назначен ряд экспертиз.
От moskva в разделе «Политика и экономика»
Аватар xaza
Fund 777 - 100% страхование депозитов
От xaza в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Denver10
ИГИЛ финансируется от продажи хлопка, из которого шьют одежду модные западные бренды
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Drum13
Отчёт Минфина США за ноябрь указывает на признаки мирового финансового кризиса
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Рейтинг стартапов Oddup получил $1 млн. долларов инвестиций
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,466
Тем
469,141
Сообщений
11,587,134

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube