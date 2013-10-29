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Центральный банк Венгрии организовывает целевую группу, направленную против OneCoin

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Центральный банк Венгрии организовывает целевую группу, направленную против OneCoin
Правительство Венгрии направило свой пристальный взгляд на OneCoin, схему инвестиций в цифровую валюту, которая считается мошеннической.

Банк Magyar Nemzeti (MNB), центральный банк страны, объявил сегодня, что он входит в широкомасштабную целевую группу, направленную на борьбу с «определенными элементами предполагаемой схемы-пирамиды». Это объединение представляет собой одну из самых агрессивных мер, на сегодняшний день, против предполагаемой аферы.

OneCoin - это инвестиционная программа, ориентированная на то, что через приобретение инвесторам этой валюты им обещаны огромные доходы. Участникам также предлагается найти других инвесторов, на этом и выстраивается утверждение, что OneCoin - это не более чем мошенничество.

Кто участвует: в целевую группу по OneCoin включены следующие агенства или учреждения:
MNB через свою рабочую группу по надзору за рынком (Market Surveillance Working Group)
Главный офис полиции в Будапеште (The Budapest Police's main office)
Национальное бюро расследований (The National Bureau of Investigation)
Национальная налоговая и таможенная администрация (The National Tax and Customs Administration)
Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, а также муниципальная прокуратура (The Interior Ministry, The Prosecutor General's Office, the Municipal Prosecutor's Office)

Почему это так важно: недавние сигналы указывают на то, что регулирующие органы, особенно в Европе и Азии, начинают принимать более конкретные меры против OneCoin.

За последние несколько недель, чиновники в Индии арестовали около двух десятков человек, связанных с этой схемой, в то время как крупнейший финансовый регулятор Германии, BaFin, фактически запретил ее после закрытия соответствующего обработчика платежей. Обе страны забрали средства со счетов промоутеров.

Тем не менее, шаг со стороны Венгрии стал значимым с учетом широкого круга участвующих сторон. Целевая группа объединяет сотрудников полиции, прокуратуры, финансовых контролеров и центральных банков - все это во имя принятия «мер против OneCoin», цитируя MNB.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Последний раз редактировалось Alex077; Сегодня в 14:28.
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