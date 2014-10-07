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Больше половины россиян считает, что лучше всего держать свои деньги в банках

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Больше половины россиян считает, что лучше всего держать свои деньги в банках


Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в конце апреля этого года провёл очередной опрос населения России, во время которого специалисты ВЦИОМ выясняли: - куда граждане России вкладывают сейчас свободные средства. Как оказалось, что сейчас более 52 процентов россиян предпочитают их вносить во вклады в банковские учреждения, и только около 30 процентов граждан придерживаются противоположной точки зрения и ни под каким соусом свою деньги в банк не понесут.

Впрочем, на основании результатов этого последнего опроса, специалисты ВЦИОМ делают вывод, что всё же отношение граждан к банковским вкладам за последние месяцы текущего года улучшилось - им стало доверять больше россиян.

Кроме того, социологи хотели ещё и выяснить вопрос: - насколько сейчас подходящее время для совершения крупных покупок и для того, чтобы брать кредиты в российских банках. Дополнительно спрашивали - какой шаблон экономического поведения россияне считают наиболее правильной.

Около 60 процентов граждан думают, что сейчас не самое благоприятное время для совершения крупных покупок и только 25 процентов говорят, что наоборот - вот именно сейчас то что нужно. Далее можно сказать, что подавляющее большинство россиян, а именно три четверти (75%) сейчас крайне отрицательно относятся к идее крупных заимствований в наших банках, и только 13 процентов респондентов готовы взять кредиты в банках безотлагательно.

66 процентов россиян в апреле считали нужным сокращать свои ежедневные расходы, то есть экономить, а 22 процента считали нужным как можно быстрее расстаться со своей зарплатой. Впрочем, итоговые данные опроса показали, что домохозяйства всё же начинают меньше сдерживать свои текущие расходы.

Господин Чернозуб являющий экспертов ВЦИОМ обращает внимание, что пока "сберегающее поведение" у россиян преобладает, но, например, люди начинают строить планы на совершение крупных покупок в своём недалёком будущем, впрочем, апрель месяц обычно всегда более оптимистичен по потребительским настроениям, чем начало года. Может весна и весеннее настроение так сильно влияет и людям именно во время её хочется тратить всё больше и больше?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5914338e695ae
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