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ПАММ счет eromawyn: 428933 (FxOpen)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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Имя: Евгений
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ПАММ счет eromawyn: 428933 (FxOpen)
1. Название ПАММ счета: eromawyn 428933 (FxOpen)

2. Дата создания: 21.06.2012

3. Валюта счета: USD

4. Краткая информация об управляющем: Нет

5. Капитал управляющего: 1000$

6. Оферта:
  • Curious (40/0/0 - 0/2 - 1/1/1 - 5)
  • Investor (18/0/0 - 0/6 - 8000/80/8000 - 5)
  • Min (30/0/0 - 0/0 - 300/30/300 - 5)
  • Premium (15/0/0 - 0/8 - 50000/1000/50000 - 5)
  • Standard (25/0/0 - 0/3 - 1500/100/1500 - 5)

Расшифровка
  1. Вознаграждение Управляющего от прибыли (Performance fee) - процент от прибыли Инвестора, который будет перечислен Управляющему при распределении прибыли в конце Торгового интервала.
  2. Вознаграждение Управляющего за Управление (Management fee) - процент от текущего Баланса Инвестора, который будет ежедневно рассчитываться и перечисляться Управляющему. Вознаграждение Управляющего за Управление задается в процентах годовых, ежедневно списывается сумма в 260 раз меньшая.
  3. Ограничение минимальной эффективности (Minimum performance constraints) - процент прибыли Инвестора, только в случае превышения которого Управляющему в конце Торгового интервала будет перечислено Вознаграждение Управляющего от прибыли сверх этого процента.
  4. Комиссия за ввод средств (Deposit comission) - процент от вводимых средств Инвестора, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении заявки на ввод средств.
  5. Штраф за досрочный вывод средств (Early withdrawal penalty) - процент от выводимых Инвестором средств, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении досрочной заявки на вывод средств.
  6. Минимальная сумма инвестиций (Minimal investments) - минимальная первоначальная сумма для ввода средств Инвестора на ПАММ-счет.
  7. Минимальная сумма пополнения (Minimal refill) - минимальная сумма для добавления средств Инвестора к существующим Средствам в управлении Инвестора, где Баланс Инвестора больше нуля.
  8. Минимальный остаток средств (Minimal remaining balance) - значение минимально возможного Остатка средств на счете.
  9. Комиссия агента (Agent Commission) - процент от Вознаграждения Управляющего от прибыли, который будет перечислен агенту Инвестора при распределении прибыли в конце Торгового интервала.


7. Описание стратегии: Нет

8. Манименеджмент: Максимальная просадка 52.89%

9. Информация об управляющем: Не известно

10. Независимый мониторинг: Отсутствует

Виджеты:
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Никаких проскальзований и комиссий на вывод >>
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Aisller на форуме  
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