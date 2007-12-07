ПАММ счет eromawyn: 428933 (FxOpen)

Вознаграждение Управляющего от прибыли (Performance fee) - процент от прибыли Инвестора, который будет перечислен Управляющему при распределении прибыли в конце Торгового интервала.
Вознаграждение Управляющего за Управление (Management fee) - процент от текущего Баланса Инвестора, который будет ежедневно рассчитываться и перечисляться Управляющему. Вознаграждение Управляющего за Управление задается в процентах годовых, ежедневно списывается сумма в 260 раз меньшая.
Ограничение минимальной эффективности (Minimum performance constraints) - процент прибыли Инвестора, только в случае превышения которого Управляющему в конце Торгового интервала будет перечислено Вознаграждение Управляющего от прибыли сверх этого процента.
Комиссия за ввод средств (Deposit comission) - процент от вводимых средств Инвестора, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении заявки на ввод средств.
Штраф за досрочный вывод средств (Early withdrawal penalty) - процент от выводимых Инвестором средств, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении досрочной заявки на вывод средств.
Минимальная сумма инвестиций (Minimal investments) - минимальная первоначальная сумма для ввода средств Инвестора на ПАММ-счет.
Минимальная сумма пополнения (Minimal refill) - минимальная сумма для добавления средств Инвестора к существующим Средствам в управлении Инвестора, где Баланс Инвестора больше нуля.
Минимальный остаток средств (Minimal remaining balance) - значение минимально возможного Остатка средств на счете.
Комиссия агента (Agent Commission) - процент от Вознаграждения Управляющего от прибыли, который будет перечислен агенту Инвестора при распределении прибыли в конце Торгового интервала.