Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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AnyPAY - приём платежей на сайте

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Форум о Биллингах. По другому их еще называют мерчанты, процессинги, gateway. Это могут быть, например, SMS биллинги, биллинги кредитных карт, чеков, телефонных счетов, а также электронных платежных систем.
При поддержке
Free-Kassa.ru - Прием электронных платежей
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:15
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 11.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
AnyPAY - приём платежей на сайте
Доброго времени суток, уважаемые участники форума!

AnyPAY - платежный агрегатор, позволяющий принимать оплату через популярные денежные системы. Сервис поддерживает приём платежей в разной валюте посредством банковских карт, электронных кошельков, мобильных операторов.

Наши преимущества
  • Быстрое подключение
  • Множество способов оплаты
  • Массовые выплаты
  • Мобильная адаптация
  • Готовые CMS-модули
  • Виджеты оплаты

Служба поддержки
Тикет-система: any-pay.org/support
Skype: live:anypay

Сайт: any-pay.org

К вашим услугам — профессиональная команда AnyPAY, специалисты с опытом и мотивацией работать на результат. Присоединяйтесь, чтобы оценить качество обслуживания и мощный функционал современного платежного агрегатора.
Если у Вас возникли вопросы - пишите нам, мы обязательно Вам ответим.
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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