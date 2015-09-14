AnyPAY - приём платежей на сайте

Доброго времени суток, уважаемые участники форума!
AnyPAY
- платежный агрегатор, позволяющий принимать оплату через популярные денежные системы. Сервис поддерживает приём платежей в разной валюте посредством банковских карт, электронных кошельков, мобильных операторов.
Наши преимущества
Служба поддержки
- Быстрое подключение
- Множество способов оплаты
- Массовые выплаты
- Мобильная адаптация
- Готовые CMS-модули
- Виджеты оплаты
Тикет-система: any-pay.org/support
Skype: live:anypay
Сайт: any-pay.org
К вашим услугам — профессиональная команда AnyPAY, специалисты с опытом и мотивацией работать на результат. Присоединяйтесь, чтобы оценить качество обслуживания и мощный функционал современного платежного агрегатора.
Если у Вас возникли вопросы - пишите нам, мы обязательно Вам ответим.