Какие типы бонусов считаете наиболее выгодными

Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Результаты опроса: Какие бонусы Вам наиболее интересны?
Приветственный бонус
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Бонус на пополнение
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Бонус за объем
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Безрискованные сделки
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Возмещение комиссии при пополнении
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Партнерские бонусы
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Никакие
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Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
В данной теме предлагаю обсудить какие бонусы у брокеров бинарных опционов Вы считаете наиболее выгодными?
Приветственный бонус
Бонус выдается новым клиентам компании при первом пополнении счета. Обычно величина бонуса зависит от суммы пополнения. Снять бонус возможно только после выполнения определенных условий- совершения торгового оборота, указанного в правилах.
Бонус на пополнение
Данный бонус позволяет клиенту компании получать дополнительные средства на депозит при пополнениях счета. Величина бонуса напрямую зависит от пополняемой суммы. Как правило, бонус можно вывести при выполнения определенных условий - совершения торгового оборота, указанного в правилах.
Бонус за объем
Данный бонус предоставляется клиентам компании, которые совершили определенный торговый оборот на своем счете. Величина бонуса напрямую зависит от объема торгового оборота.
Безрискованные сделки
При данном бонусе клиенту компании возмещается убыток в заранее оговоренном количестве сделок. При этом потерянные средства часто возвращаются на депозит в качестве бонусных.
Возмещение комиссии при пополнении
Название бонуса говорит само за себя - это частичное или полное возмещение комиссии платежных систем при пополнении торгового счета.
Партнерские бонусы
Партнерские бонусы предоставляются клиентам компании при привлечении новых, а главное активных трейдеров.
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