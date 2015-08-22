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ЕБРР сократил инвестиции в Украину на 40%

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Старый Сегодня, 12:44
#1
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Имя: Андрей
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ЕБРР сократил инвестиции в Украину на 40%


В Европейском банке реконструкции и развития на протяжении 2016-го года сделали вливаний в украинскую экономику на сумму 581 миллион евро, что в процентном соотношении меньше на 41,73% чем в 2015-м году. Про это сказано в годовом отчете банка.

За 2016 год в Украину, Европейским банком реконструкции и развития было сделано инвестиций на сумму в 581 миллион евро, а в 2015 году эта сумма составила 997 миллионов евро, что является немалыми вливаниями в экономику страны.

В общей сложности, к концу 2016 года ЕБРР влило в экономику Украины 12,358 миллиардов евро, являясь одним из самых больших инвесторов и инициатором реформ в стране.

Европейский банк реконструкции и развития остается крупным инвестором и двигателем реформ в Украине, несмотря на серьезные проблемы в стране, говорится в ежегодном отчете банка.

Всего ЕБРР на протяжении 2016 года сделал 1,166 миллиардов долларов инвестиций в страны Восточной Европы и регионы Кавказа. Что является немалой суммой для развития этих регионов.

Чуть ранее сообщалось, что 10 мая на заседании акционеров Европейского банка реконструкции и развития большинством голосов было поддержано решение о продлении ограничений по проектам и сотрудничеству ЕБРР с Россией.

Специально для mmgp.ru
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