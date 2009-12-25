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Биткоин продолжает полет на Луну

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Старый Сегодня, 12:35
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
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Биткоин продолжает полет на Луну
Утром в четверг, 11 мая, цена биткоина, взяв небольшую паузу накануне, снова устремилась вверх и превысила $1800.

По состоянию на 07:00 GMT средневзвешенный курс первой криптовалюты по данным Coinmarketcap составлял $1822 при рыночной капитализации чуть менее $30 млрд.


Одновременно с этим данные Coinhills показывают, что лидером по объемом торгов остается Poloniex, хотя по сравнению с несколькими днями ранее совокупная доля биржи из Делавэра снизилась до 21,72%.

Также в тройку лидеров по объемам сделок вошли китайская OKCoin (10,66%) и японская BitFlyer (8,31%).


Индекс доминирования первой криптовалюты по отношению к другим альткоинам составляет 56,6%.

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pilot10 на форуме  
Старый Сегодня, 12:52
#2
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,707
Благодарностей: 875
УГ: 20
КП: 0.160
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Re: Биткоин продолжает полет на Луну
Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
По состоянию на 07:00 GMT средневзвешенный курс первой криптовалюты по данным Coinmarketcap составлял $1822 при рыночной капитализации чуть менее $30 млрд.
Уже даже выше на 11.05.2017 11:29 мск:

Стоимость криптовалюты Bitcoin согласно CoinDesk выросла на 4,3% — до 1832,11 доллара.

Согласно Bitcoin Price Index максимальная стоимость биткоина в ходе сегодняшних торгов составляла 1836,85 доллара, на открытии стоимость валюты равнялась 1756,8 доллара. Капитализация криптовалюты составляет 29,96 млрд долларов.

Как отмечает CNBC, криптовалюта прибавила 100 долларов за два дня, а ее капитализация с 6 мая выросла более чем на 3 млрд долларов. С начала года стоимость биткоина выросла на 81%. Рост стоимости криптовалюты происходит на фоне того, что Япония легализовала ее как способ оплаты.

В России рассматривают вопрос регулирования биткоинов. В интервью агентству Bloomberg заместитель министра финансов Алексей Моисеев говорил, что рассчитывает на признание в России в 2018 году операций с биткоинами и другими криптовалютами.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9732398

Но лично мне кажется, что он летит скорее в направлении Солнца, чем к Луне
Хотя, конечно ИМХО
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Метки
биткоин, курс, новости
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