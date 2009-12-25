Биткоин продолжает полет на Луну

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Сообщение от pilot10
По состоянию на 07:00 GMT средневзвешенный курс первой криптовалюты по данным Coinmarketcap составлял $1822 при рыночной капитализации чуть менее $30 млрд.
Уже даже выше на 11.05.2017 11:29 мск:
Стоимость криптовалюты Bitcoin согласно CoinDesk выросла на 4,3% — до 1832,11 доллара.
Согласно Bitcoin Price Index максимальная стоимость биткоина в ходе сегодняшних торгов составляла 1836,85 доллара, на открытии стоимость валюты равнялась 1756,8 доллара. Капитализация криптовалюты составляет 29,96 млрд долларов.
Как отмечает CNBC, криптовалюта прибавила 100 долларов за два дня, а ее капитализация с 6 мая выросла более чем на 3 млрд долларов. С начала года стоимость биткоина выросла на 81%. Рост стоимости криптовалюты происходит на фоне того, что Япония легализовала ее как способ оплаты.
В России рассматривают вопрос регулирования биткоинов. В интервью агентству Bloomberg заместитель министра финансов Алексей Моисеев говорил, что рассчитывает на признание в России в 2018 году операций с биткоинами и другими криптовалютами.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9732398
Но лично мне кажется, что он летит скорее в направлении Солнца, чем к Луне
Хотя, конечно ИМХО