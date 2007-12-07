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Торгуете ли Вы криптовалютами на форекс?
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Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
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Результаты опроса: Торгуете ли Вы криптовалютами на форекс?
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Сегодня, 13:02
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Сегодня, 12:29
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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,641
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УГ: 1
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Торгуете ли Вы криптовалютами на форекс?
Все большую популярность набирают криптовалюты на форекс (например Объем торговли криптовалютами в eToro вырос на 4500%
), поэтому довольноинтересно узнать сколько пользователей форума так или иначе используют криптовалюты в качестве торгового инструмента?
В частности биткоин.
Какие методы анализа применяете
(навеяло темой "Технический анализ при торговли биткоин
") или просто на рост на спадах
?
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Сегодня, 13:02
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