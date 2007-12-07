Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Торгуете ли Вы криптовалютами на форекс?

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Старый Сегодня, 12:29
#1
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Имя: Евгений
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Торгуете ли Вы криптовалютами на форекс?


Все большую популярность набирают криптовалюты на форекс (например Объем торговли криптовалютами в eToro вырос на 4500%), поэтому довольноинтересно узнать сколько пользователей форума так или иначе используют криптовалюты в качестве торгового инструмента?

В частности биткоин.

Какие методы анализа применяете (навеяло темой "Технический анализ при торговли биткоин") или просто на рост на спадах?
__________________
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