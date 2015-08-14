nimbus12 Любитель

Имя: Олег Пол: Мужской Адрес: Омск Инвестирую в: Другое Регистрация: 14.08.2015 Сообщений: 169 Благодарностей: 25 УГ: 0 КП: 0.071

Бизнес начал инвестировать в основной капитал Бизнес начал инвестировать в основной капитал



Закупки подешевевшего импортного оборудования поддержали экономику







Российские компании в I квартале начали инвестиции в производство, которые фактически были нулевыми в течение последних двух лет. На это неоднократно обращала внимание Счетная палата: прибыль бизнеса росла, а инвестиции — нет. Это говорило о неуверенности компаний в стабилизации экономики. Сейчас ситуация наконец начала меняться: инвестиции в основной капитал выросли за I квартал этого года на 1,5–2% и прежде всего — за счет приобретения машин и оборудования, в том числе и импортного, оценил Центробанк. Это во многом стало возможно благодаря укреплению рубля.



Банк России в своем комментарии по состоянию экономики указал, что инвестиции в основной капитал в I квартале могли вырасти на 1,5–2% при падении этого показателя на 5% в прошлом году. Последний раз инвестиции росли в 2013 году, с тех пор этот важнейший показатель, характеризующий качество экономики и готовность ее субъектов вкладываться в развитие, неуклонно падал. ЦБ прогнозирует, что во II квартале восстановление инвестиционного и потребительского спроса продолжится.



Оживлению инвестиционной активности способствовали стабильная динамика цен на импортное оборудование, снижение ставок по кредитам, повышение финансовой устойчивости организаций и улучшение настроений производителей в условиях ожидания восстановления спроса на продукцию компаний, — указано в материалах регулятора.





Как в свою очередь пояснил «Известиям» представитель Минпромторга, в I квартале по отношению к уровню годовой давности прирост закупок машин и оборудования оценивается в 9–10% (экспертная оценка).





— Имеет место явное оживление спроса на машины и оборудование. Одним из факторов роста является реализация отложенного спроса, который возник после обвала спроса на инвестиционные товары в 2015–2016 годах. Ряд предприятий уже не могут откладывать закупки критически важного оборудования, обеспечивающего непрерывность производства. Причем параллельно практически одинаковым темпом растут закупки как импортной, так и отечественной техники, — рассказал представитель ведомства.





По его словам, если бы не негативная ситуация в строительстве, прирост инвестиций в основной капитал был бы еще выше.





Нынешнее восстановление инвестиций — результат не столько укрепления рубля, сколько адаптации компаний к новым условиям: их владельцы видят новые возможности и начинают инвестировать. Тем более что объем ресурсов у них в последние два года действительно увеличился, подчеркнули в Минпромторге.



Последние два года были очень сложными с точки зрения обновления средств производства, признался «Известиям» представитель промышленной компании, пожелавший сохранить анонимность.





— Мы в 2014 году заключили договор на поставку оборудования из Германии стоимостью €6,5 млн. Для нас это тогда стоило около 260 млн рублей. За считанные дни цена выросла до полумиллиарда. Естественно, купить его мы уже не смогли, но и продать поставщик тоже не мог — контракт заключен и оборудование изготовлено под наши нужды, — поделился он опытом типичной ситуации 2014 года. — После долгих переговоров решили, что будем покупать по частям.



Опрошенные «Известиями» предприниматели в целом подтвердили, что курс сегодня способствует закупкам оборудования. За январь–март он укрепился с 60 до 56 рублей за доллар. Вместе с тем представители бизнеса подчеркивают, что отечественные предприятия в последние два года там, где могли, переориентировались на российских производителей.



Например, СИБУР реализует программу по импортозамещению оборудования и комплектующих, рассказал представитель компании. В результате этого произошло снижение затрат на 2% на поддержание основных фондов. За счет «планомерной работы в рамках программы импортозамещения» количество российского оборудования в компании увеличивается, особенно это касается запчастей к насосам и компрессорам, контрольно-измерительных приборов.



Аналогичная тенденция наблюдается и в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В последние месяцы ее предприятия резко увеличили долю закупаемых в России станков. Если пару лет назад доля отечественного оборудования составляла около 15%, то сейчас близка к половине, отметили в компании.





Оборудование — это основа любого бизнеса в промышленности, а средства производства и станки в России пока производятся не по всем направлениям. Поэтому импорт до сих пор является критически важным для промышленников. По данным Счетной палаты, в 2016 году износ основных фондов в стране впервые превысил 50%. По оценке НИУ ВШЭ, только на поддержание этого уровня бизнесу приходится инвестировать 3,5–3,9 трлн рублей в год. Износ достигает 56,3% в добыче полезных ископаемых, 57,9% — в рыболовстве, 53,5% — в строительстве, 53% — в образовании и 59,1% — в транспорте и связи. На физически и морально устаревшем оборудовании практически невозможно выпускать конкурентоспособную продукцию и продвигать ее на международных рынках, предупреждала Счетная палата. Российские компании в I квартале начали инвестиции в производство, которые фактически были нулевыми в течение последних двух лет. На это неоднократно обращала внимание Счетная палата: прибыль бизнеса росла, а инвестиции — нет. Это говорило о неуверенности компаний в стабилизации экономики. Сейчас ситуация наконец начала меняться: инвестиции в основной капитал выросли за I квартал этого года на 1,5–2% и прежде всего — за счет приобретения машин и оборудования, в том числе и импортного, оценил Центробанк. Это во многом стало возможно благодаря укреплению рубля.Банк России в своем комментарии по состоянию экономики указал, что инвестиции в основной капитал в I квартале могли вырасти на 1,5–2% при падении этого показателя на 5% в прошлом году. Последний раз инвестиции росли в 2013 году, с тех пор этот важнейший показатель, характеризующий качество экономики и готовность ее субъектов вкладываться в развитие, неуклонно падал. ЦБ прогнозирует, что во II квартале восстановление инвестиционного и потребительского спроса продолжится.Оживлению инвестиционной активности способствовали стабильная динамика цен на импортное оборудование, снижение ставок по кредитам, повышение финансовой устойчивости организаций и улучшение настроений производителей в условиях ожидания восстановления спроса на продукцию компаний, — указано в материалах регулятора.Как в свою очередь пояснил «Известиям» представитель Минпромторга, в I квартале по отношению к уровню годовой давности прирост закупок машин и оборудования оценивается в 9–10% (экспертная оценка).— Имеет место явное оживление спроса на машины и оборудование. Одним из факторов роста является реализация отложенного спроса, который возник после обвала спроса на инвестиционные товары в 2015–2016 годах. Ряд предприятий уже не могут откладывать закупки критически важного оборудования, обеспечивающего непрерывность производства. Причем параллельно практически одинаковым темпом растут закупки как импортной, так и отечественной техники, — рассказал представитель ведомства.По его словам, если бы не негативная ситуация в строительстве, прирост инвестиций в основной капитал был бы еще выше.Нынешнее восстановление инвестиций — результат не столько укрепления рубля, сколько адаптации компаний к новым условиям: их владельцы видят новые возможности и начинают инвестировать. Тем более что объем ресурсов у них в последние два года действительно увеличился, подчеркнули в Минпромторге.Последние два года были очень сложными с точки зрения обновления средств производства, признался «Известиям» представитель промышленной компании, пожелавший сохранить анонимность.— Мы в 2014 году заключили договор на поставку оборудования из Германии стоимостью €6,5 млн. Для нас это тогда стоило около 260 млн рублей. За считанные дни цена выросла до полумиллиарда. Естественно, купить его мы уже не смогли, но и продать поставщик тоже не мог — контракт заключен и оборудование изготовлено под наши нужды, — поделился он опытом типичной ситуации 2014 года. — После долгих переговоров решили, что будем покупать по частям.Опрошенные «Известиями» предприниматели в целом подтвердили, что курс сегодня способствует закупкам оборудования. За январь–март он укрепился с 60 до 56 рублей за доллар. Вместе с тем представители бизнеса подчеркивают, что отечественные предприятия в последние два года там, где могли, переориентировались на российских производителей.Например, СИБУР реализует программу по импортозамещению оборудования и комплектующих, рассказал представитель компании. В результате этого произошло снижение затрат на 2% на поддержание основных фондов. За счет «планомерной работы в рамках программы импортозамещения» количество российского оборудования в компании увеличивается, особенно это касается запчастей к насосам и компрессорам, контрольно-измерительных приборов.Аналогичная тенденция наблюдается и в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В последние месяцы ее предприятия резко увеличили долю закупаемых в России станков. Если пару лет назад доля отечественного оборудования составляла около 15%, то сейчас близка к половине, отметили в компании.Оборудование — это основа любого бизнеса в промышленности, а средства производства и станки в России пока производятся не по всем направлениям. Поэтому импорт до сих пор является критически важным для промышленников. По данным Счетной палаты, в 2016 году износ основных фондов в стране впервые превысил 50%. По оценке НИУ ВШЭ, только на поддержание этого уровня бизнесу приходится инвестировать 3,5–3,9 трлн рублей в год. Износ достигает 56,3% в добыче полезных ископаемых, 57,9% — в рыболовстве, 53,5% — в строительстве, 53% — в образовании и 59,1% — в транспорте и связи. На физически и морально устаревшем оборудовании практически невозможно выпускать конкурентоспособную продукцию и продвигать ее на международных рынках, предупреждала Счетная палата.

Источник- Источник- Известия

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