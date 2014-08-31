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Убыток Snap в первом квартале 2017 года превысил $2 млрд

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Старый Сегодня, 11:04
#1
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Убыток Snap в первом квартале 2017 года превысил $2 млрд
Убыток Snap в первом квартале 2017 года превысил $2 млрд

Компания Snap, которой принадлежит мессенджер Snapchat, закончила первый квартал 2017 года с убытком в $2,2 млрд, следует из её отчётности. Это первый публичный отчёт Snap после проведения IPO в марте 2017 года.

В первом квартале 2016 года убыток Snap составил $104,6 млн, говорится в отчётности. Таким образом, за год этот показатель вырос более чем в 20 раз. В компании объяснили потери расходами, связанными с IPO, которые составили $2 млрд.

Скорректированный убыток по EBITDA (без учёта вычета налогов и процентов по кредитам) вырос с $93,2 млн до $188,2 млн. Аналитики ожидали, что по итогам отчётного периода этот показатель составит $181 млн, пишет The Wall Street Journal.

Выручка Snap выросла на 286% год к году — с $38,8 млн в первом квартале 2016 года до $149,6 млн в первом квартале 2017 года. Аналитики прогнозировали выручку на уровне $158 млн.

Аудитория Snapchat за январь-март выросла более чем на треть, в настоящее время сервисом пользуются 166 млн человек каждый день, следует из отчётности. Средний доход от одного пользователя (ARPU) составил $0,9, что на 181% больше по сравнению с первым кварталом 2016 года. Аудитория Instagram — ключевого конкурента Snapchat — составляет 400 млн человек в день, указывает Recode.


Ежедневная аудитория Snapchat. Изображение Recode

Recode отмечает, что рост аудитории Snapchat замедлился в конце 2016 года, в том числе за счёт усиления конкуренции со стороны Facebook, которая решила скопировать основные функции Snapchat.

Издержки и расходы компании за год выросли со $142,6 млн до $2,4 млрд. Основная доля пришлась на общие и административные расходы, которые увеличились с $24 млн в первом квартале 2016 года до $1,2 млрд в первом квартале 2017 года. Расходы на продажи и маркетинг составили $219,7 млн против $14,7 млн годом ранее.

После публикации отчётности акции Snap после закрытия основной торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже упали почти на 25%, до $17,23. На момент закрытия торгов 10 мая стоимость акций компаний была выше цены размещения — $22,98 против $17 за штуку.



источник - vc.ru
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Старый Сегодня, 11:13
#2
Форекс-блогер
 
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Имя: Ольга
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Re: Убыток Snap в первом квартале 2017 года превысил $2 млрд
О как интересно.
А меня нет в Инстаграмме.
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