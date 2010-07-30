Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,455 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Почему Facebook более инновационная компания, чем Snapchat

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:03
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 878
Благодарностей: 373
УГ: 6
КП: 0.232
подарки
Почему Facebook более инновационная компания, чем Snapchat
Между Facebook и Snap давно существует вражда. После того как главный исполнительный директор Snap Еван Шпигель отклонил предложение Марка Цукерберга о продаже компании за $ 3 млрд в 2013 году, Facebook начала копировать популярные функции Snapchat. Больше всего скопированных функций интегрировано в Instagram. Компания также купила Msqrd около года назад, чтобы позволить своим пользователям накладывать маски и графику на лица, подобно приложению Snapchat.



Компания Facebook успешно скопировала функцию Stories в Instagram, которая стала популярнее оригинальной версии Snapchat Stories. Всего за несколько месяцев функция собрала сотни миллионов ежедневных пользователей, после чего она была интегрирована в другие крупные приложения — Facebook, Messenger и WhatsApp. Все эти действия привели к тому, что невеста Шпигеля, Миранда Керр, спросила: «Разве Facebook не может быть инновационной компанией? Почему они крадут идеи моего партнера?».

Лучший способ конкурировать — внедрять инновации

Заявка Snap S-1 в SEC утверждает, что стратегия компании построена на том, чтобы быть более инновационной, чем ее конкуренты. Snap практически признает, что у нее нет других шансов на развитие, кроме создания более инновационных продуктов. «Лучший способ конкурировать на рынке – создавать самые привлекательные продукты, - пишет руководство. – Сложно занять лидирующие позиции за счет распределения качества в зависимости от стоимости продукта. Все пользователи должны сразу и бесплатно получать доступ к новому программному обеспечению».

Разумеется, Snap полна творческих умов, в число которых входит сам Шпигель. Команда компании отлично справляется с созданием новых форматов для обмена контентом. Например, исчезающие сообщения и функция Snapchat Stories. Главная проблема заключается в том, что эти новшества быстро и легко копируются. Facebook прекрасно демонстрирует, что может скопировать успешные идеи Snapchat. У Instagram Stories уже 200 миллионов активных ежедневных пользователей, а у WhatsApp Status — 175 миллионов. Оба эти показателя больше, чем количество ежедневных пользователей Snapcha.

Трудность конкуренции Snapchat с Facebook заключается в том, что последняя имеет огромные размеры. У социальной сети больше прибыли, пользователей и намного больше контента для тестирования новых алгоритмов на основе искусственного интеллекта.

Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 11:15
#2
Форекс-блогер
 
Аватар olkavac
 
Имя: Ольга
Пол: Женский
Возраст: 45
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 1,420
Благодарностей: 251
УГ: 2
Записей в FX-блоге: 1060
Подписок: 1
КП: 0.252
подарки
Re: Почему Facebook более инновационная компания, чем Snapchat
Еще бы знать как разрабатывать эти инновации.
А так , да. дело оказалось прибыльным для создателя Фейсбука.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Будь моим рефералом!Аналитика по вилам Эндрюса.
olkavac на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания-владелец мессенджера Snapchat выходит на IPO в следующем году bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 6 22.11.2016 18:19
Аналитики: Facebook может подешеветь на $150 млрд из-за Pokemon Go и Snapchat Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 2 28.07.2016 17:48
Facebook выплатит более $50 млн за продвижение Live lannna Новости в мире финансов и инвестиций 4 25.06.2016 17:24
Инновационная компания формирует лидерский состав дистрибьюторов Gulya01 Другая работа/сервис 2 10.12.2015 14:38
Как сделать свою страницу Facebook более привлекательной? Oleg-x777 Дайджест блогосферы 0 30.07.2010 07:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Madclub.net - Онлайн игра с возможностью заработать без вложений
От poolerss в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар artemivanov233
UFTBroker - UFTBroker.ru
От artemivanov233 в разделе «Черный список брокеров»
Аватар Senator
Hight Profit - hight-profit.com
От Senator в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Prezident
Угадай курс GBP/CAD на 22.08.2015 00:00(спонсор FXOpen)
От Prezident в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар TheGOLDskull
moneyandforex - moneyandforex.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Millioner2014
Smart-invest - Smart-invest.cc
От Millioner2014 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,455
Тем
469,119
Сообщений
11,586,275

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube