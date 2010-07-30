Почему Facebook более инновационная компания, чем Snapchat

Между Facebook и Snap давно существует вражда. После того как главный исполнительный директор Snap Еван Шпигель отклонил предложение Марка Цукерберга о продаже компании за $ 3 млрд в 2013 году, Facebook начала копировать популярные функции Snapchat. Больше всего скопированных функций интегрировано в Instagram. Компания также купила Msqrd около года назад, чтобы позволить своим пользователям накладывать маски и графику на лица, подобно приложению Snapchat.
Компания Facebook успешно скопировала функцию Stories в Instagram, которая стала популярнее оригинальной версии Snapchat Stories. Всего за несколько месяцев функция собрала сотни миллионов ежедневных пользователей, после чего она была интегрирована в другие крупные приложения — Facebook, Messenger и WhatsApp. Все эти действия привели к тому, что невеста Шпигеля, Миранда Керр, спросила: «Разве Facebook не может быть инновационной компанией? Почему они крадут идеи моего партнера?».
Лучший способ конкурировать — внедрять инновации
Заявка Snap S-1 в SEC утверждает, что стратегия компании построена на том, чтобы быть более инновационной, чем ее конкуренты. Snap практически признает, что у нее нет других шансов на развитие, кроме создания более инновационных продуктов. «Лучший способ конкурировать на рынке – создавать самые привлекательные продукты, - пишет руководство. – Сложно занять лидирующие позиции за счет распределения качества в зависимости от стоимости продукта. Все пользователи должны сразу и бесплатно получать доступ к новому программному обеспечению».
Разумеется, Snap полна творческих умов, в число которых входит сам Шпигель. Команда компании отлично справляется с созданием новых форматов для обмена контентом. Например, исчезающие сообщения и функция Snapchat Stories. Главная проблема заключается в том, что эти новшества быстро и легко копируются. Facebook прекрасно демонстрирует, что может скопировать успешные идеи Snapchat. У Instagram Stories уже 200 миллионов активных ежедневных пользователей, а у WhatsApp Status — 175 миллионов. Оба эти показателя больше, чем количество ежедневных пользователей Snapcha.
Трудность конкуренции Snapchat с Facebook заключается в том, что последняя имеет огромные размеры. У социальной сети больше прибыли, пользователей и намного больше контента для тестирования новых алгоритмов на основе искусственного интеллекта.
Перевод специально для mmgp.ru