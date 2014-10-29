AID Partners купила компанию специализирующей на диагностики рака за $23 млн

Гонконгский инвестиционный фонд AID Partners купил израильскую компания, GeneSort, которая специализируется на молекулярной диагностики для обнаружения рака за $23млн.
Дана сделка предоставит возможности для GeneSort по расширению рынка Юго-Восточной Азии.
GeneSort - это компания специализирующаяся на интеграции молекулярной геномики с персонализированными терапевтическими подходами. Миссия GeneSort заключается в том, чтобы использовать передовые технологии, для выяснения генетического профиля ДНК различных пациентов и помочь врачам в выборе безопасных и эффективных методов лечения, соответствующих генетическому профилю каждого пациента. Компания специализируется на предоставлении диагностических услуг при онкологических и наследственных заболеваниях.
Генеральный директор GeneSort доктор Гил Погозелич заявил: "Мы очень рады приобретению и возможностям, которые оно создает для нашей компании и для разработанных нами технологий. Это приобретение дает нам возможность помогать большему числу пациентов во всем мире, что является важной вехой для нас и подтверждением нашей стратегии. Наша технология может помочь миллионам людей во всем мире."
Председатель AID Partners Кельвин Ву Кинг Шиу сказал: "GeneSort использует новые и инновационные подходы в борьбе с раком. Его диагностическая технология может помочь медицинским бригадам быстро и эффективно выявить соответствующие генетические мутации и обеспечить индивидуальное картографирование в борьбе с раком. GeneSort фокусируется на критическом спросе на помощь в борьбе с одной из самых распространенных болезней на планете."
Перевод специально для mmgp.ru