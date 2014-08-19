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Россияне активно вкладываются в ОФЗ для населения.

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Старый Сегодня, 10:58
#1
Любитель
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Омск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 168
Благодарностей: 24
УГ: 0
КП: 0.071
Россияне активно вкладываются в ОФЗ для населения.
Россияне активно вкладываются в ОФЗ для населения. За первые восемь рабочих дней было продано более половины дебютного выпуска.


Общая сумма проданных бумаг составила 7,618 млрд руб. Особо крупных инвесторов, впрочем, нет. Средний объем сделок составляет примерно 1 млн руб., а максимальная сделка составляет чуть более 2 млн руб. Напомним, ОФЗ для населения можно купить в отделения "ВТБ 24" и Сбербанка, дебютный выпуск размещен между ними поровну.

Кстати, в Сбербанке заявляли, что при сохранении текущего спроса на бумаги весь объем будет продан уже к концу месяца.

ОФЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ставка первого купона ОФЗ-н определена в размере 7,5% годовых, второго - 8% годовых, третьего - 8,5% годовых, четвертого - 9% годовых, пятого - 10% годовых, шестого - 10,5% годовых. Дата погашения облигаций - 29 апреля 2020 г. Минимально гражданин может купить по каждому поручению, поданному банку-агенту, 30 облигаций, максимально - 15 тыс. облигаций. ОФЗ-н могут приобрести только граждане РФ. При этом ограничений для сотрудников банков-агентов по покупке этих облигаций нет.


Чем же привлекает людей новый инструмент? Очевидно, граждане ищут возможность инвестировать с наиболее высоким соотношением риск/доходность, а ОФЗ для населения как раз являются таким инструментом. Судя по всему, доверие граждан к государству находится на высоком уровне, никто не боится повторения 1998 г.

Стоит отметить, что и зарубежные инвесторы активно скупают российский госдолг, правда это происходит на бирже, и там бумаги несколько другие - классические. В этом году нерезиденты купили практически 80% новых выпусков Минфина, и пока спрос не ослабевает. Отчасти именно благодаря спросу на облигации мы видим укрепление рубля, которое, впрочем, может быстро обернуться его падением, если иностранцы начнут выходить из российских бумаг.

ИНОСТРАНЦЫ В ОФЗ
В I квартале Минфин разместил облигации на сумму около 400 млрд руб., из них иностранцы купили почти 360 млрд руб. Всего иностранцам сейчас принадлежит 30,1% российского долга, что эквивалентно 1,8 трлн руб., - это новый абсолютный рекорд.



На графике доходности десятилетних ОФЗ видно, что любой рост процентной ставки инвесторы используют для наращивания позиций в ОФЗ. В отличие от того, что Минфин предложил населению, из биржевых бондов можно выйти в любой момент, зафиксировав прибыль от курсовой разницы. Впрочем, никто не запрещает частному инвестору открыть биржевой счет и купить облигации напрямую на рынке.

Источник- Вести Экономика
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nimbus12 на форуме  
Старый Сегодня, 11:17
#2
Форекс-блогер
 
Аватар olkavac
 
Имя: Ольга
Пол: Женский
Возраст: 45
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 1,420
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УГ: 2
Записей в FX-блоге: 1060
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подарки
Re: Россияне активно вкладываются в ОФЗ для населения.
Пока еще мал срок, чтобы говорить о хорошем вложении в ОФЗ.
С 1 июля подорожание на коммунальные услуги и все , соответственно, подорожает.
Кому нужны эти их 8%?!
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olkavac на форуме  
Старый Сегодня, 11:20
#3
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2017
Сообщений: 44
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Россияне активно вкладываются в ОФЗ для населения.
Цитата:
Сообщение от olkavac Посмотреть сообщение
Пока еще мал срок, чтобы говорить о хорошем вложении в ОФЗ.
С 1 июля подорожание на коммунальные услуги и все , соответственно, подорожает.
Кому нужны эти их 8%?!
Вы источник новости посмотрите. "Вести". Этим соврать, как два пальца...
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kolombekova на форуме  
Старый Сегодня, 11:27
#4
Любитель
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Омск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 168
Благодарностей: 24
УГ: 0
КП: 0.071
Автор темы Re: Россияне активно вкладываются в ОФЗ для населения.
Цитата:
Сообщение от kolombekova Посмотреть сообщение
Вы источник новости посмотрите. "Вести". Этим соврать, как два пальца...
Почему Вы так решили? Неужели так плох источник?
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nimbus12 на форуме  
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