Россияне активно вкладываются в ОФЗ для населения.

Общая сумма проданных бумаг составила 7,618 млрд руб. Особо крупных инвесторов, впрочем, нет. Средний объем сделок составляет примерно 1 млн руб., а максимальная сделка составляет чуть более 2 млн руб. Напомним, ОФЗ для населения можно купить в отделения "ВТБ 24" и Сбербанка, дебютный выпуск размещен между ними поровну.
Кстати, в Сбербанке заявляли, что при сохранении текущего спроса на бумаги весь объем будет продан уже к концу месяца.
ОФЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ставка первого купона ОФЗ-н определена в размере 7,5% годовых, второго - 8% годовых, третьего - 8,5% годовых, четвертого - 9% годовых, пятого - 10% годовых, шестого - 10,5% годовых. Дата погашения облигаций - 29 апреля 2020 г. Минимально гражданин может купить по каждому поручению, поданному банку-агенту, 30 облигаций, максимально - 15 тыс. облигаций. ОФЗ-н могут приобрести только граждане РФ. При этом ограничений для сотрудников банков-агентов по покупке этих облигаций нет.
Чем же привлекает людей новый инструмент? Очевидно, граждане ищут возможность инвестировать с наиболее высоким соотношением риск/доходность, а ОФЗ для населения как раз являются таким инструментом. Судя по всему, доверие граждан к государству находится на высоком уровне, никто не боится повторения 1998 г.
Стоит отметить, что и зарубежные инвесторы активно скупают российский госдолг, правда это происходит на бирже, и там бумаги несколько другие - классические. В этом году нерезиденты купили практически 80% новых выпусков Минфина, и пока спрос не ослабевает. Отчасти именно благодаря спросу на облигации мы видим укрепление рубля, которое, впрочем, может быстро обернуться его падением, если иностранцы начнут выходить из российских бумаг.
ИНОСТРАНЦЫ В ОФЗ
В I квартале Минфин разместил облигации на сумму около 400 млрд руб., из них иностранцы купили почти 360 млрд руб. Всего иностранцам сейчас принадлежит 30,1% российского долга, что эквивалентно 1,8 трлн руб., - это новый абсолютный рекорд.
На графике доходности десятилетних ОФЗ видно, что любой рост процентной ставки инвесторы используют для наращивания позиций в ОФЗ. В отличие от того, что Минфин предложил населению, из биржевых бондов можно выйти в любой момент, зафиксировав прибыль от курсовой разницы. Впрочем, никто не запрещает частному инвестору открыть биржевой счет и купить облигации напрямую на рынке.
Источник- Вести Экономика