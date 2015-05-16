Стартап Podium привлек $32 млн. инвестиций

Стартап Podium из Лехи, штат Юта, - провайдер корпоративной платформы управления отзывами клиентов, - привлек $32 млн. инвестиций.
Лид-инвестором раунда выступил Accel при участии GV (раньше назывался Google Ventures), Summit Partners и Y Combinator.
Общая сумма привлеченных компанией инвестиций на сегодняшний день составляет $36 млн. Свежее финансирование компания планирует направить на продолжение развития технологической инфраструктуры своей платформы, и для этого расширит свой штат инженеров.
Компания Podium, которая была основана в 2014 году, Эриком Ри, обеспечивает программную платформу для бизнеса, которая позволяет отслеживать отзывы о компаниях на различных платформах и получить более глубокое понимание желаний клиентов, их потребностей, предпочтений и приоритетов.
В настоящее время компания обслуживает свыше 10000 бизнесов и 50000 пользователей.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/podiu...a-funding.html
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