Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Как накопить деньги для инвестиций?

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Здесь вы найдете интересную и полезную информацию по вариантам вложения денег, описания возможных "подводных камней", мои отчеты инвестирования, а также описание моих успехов и неудач.
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Старый Сегодня, 10:09
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.02.2017
Сообщений: 93
Благодарностей: 26
УГ: 0
КП: 0.062
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Как накопить деньги для инвестиций?
Всем привет!

Откладывать деньги нужно сразу, иначе потом непременно появятся другие нужды - свадьбы, дни рождения, праздники. 10% от зарплаты - сумма вполне приемлемая. Кроме того, следует постоянно мониторить акции и скидки в магазинах - так можно неплохо сэкономить на продуктах, обуви, одежде. Любителям путешествий есть смысл отказаться от готовых экскурсий и планировать отдых самостоятельно: это и дешевле, и интереснее, хотя и несколько хлопотно. Ну и о доходах не стоит забывать: репетиторство, продажа изделий ручной работы, частный извоз, фриланс - дополнительный заработок может быть у каждого.

А как Вы накопили или копите на свои хайповые темы? Жду изложение мыслей в комментариях
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