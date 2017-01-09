Как накопить деньги для инвестиций?

Всем привет!
Откладывать деньги нужно сразу, иначе потом непременно появятся другие нужды - свадьбы, дни рождения, праздники. 10% от зарплаты - сумма вполне приемлемая. Кроме того, следует постоянно мониторить акции и скидки в магазинах - так можно неплохо сэкономить на продуктах, обуви, одежде. Любителям путешествий есть смысл отказаться от готовых экскурсий и планировать отдых самостоятельно: это и дешевле, и интереснее, хотя и несколько хлопотно. Ну и о доходах не стоит забывать: репетиторство, продажа изделий ручной работы, частный извоз, фриланс - дополнительный заработок может быть у каждого.
А как Вы накопили или копите на свои хайповые темы? Жду изложение мыслей в комментариях