MikhailKurakin Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 17.04.2009 Сообщений: 402 Благодарностей: 43 УГ: 1 КП: 0.020

Пипсовка на форекс



Автор:

Артём Шашков



Довольно сложный торговый подход, но многие новички практикуют его. Метод направлен на получение прибыли от ценовых колебаний в течение дня. Некоторые трейдеры совершают более 200 сделок в день, удерживая каждую новую позицию открытой всего на несколько минут. Прибыль от каждой позиции довольно мала, но по совокупности за день можно сорвать ва-банк!







Кто такие пипсовщики и чем отличаются от скальперов



Пипсовщики торгуют на внутридневных движениях. Примерно тем же занимаются скальперы, но небольшое различие между ними есть. Пипсовать надо еще на более краткосрочных позициях — как правило до пяти минут, тогда как скальперы обычно удерживают их от 4 до 10 минут.



В среднем валюты движутся примерно на 50–60 пунктов в течение дня, если смотреть на дневные цены открытия и закрытия. Хоть обменные курсы не всегда повышаются или понижаются, но при этом обязательно возникают колебания внутри дня, что дает динамику для маневров.



Общая идея и подводные камни



Чтобы достичь результата надо установить стоп лосс как можно ближе к цене открытия. Помним, что стоп лосс необходим для уменьшения рисков — если цена ушла в противоположное направление.







Здесь кроется почти психологический подвох: можно потерять даже на незначительном колебании цен. Даже если удалось предсказать дальнейшее направление движения тренда, вероятность потери по-прежнему очень высока, если вовремя не обнаружились задние бычьи или медвежьи силы на рынке.



Добавить эмоциональное волнение и нервозность, которые характерны для большинства трейдеров. Тревога усиливается с каждой сделкой, которых обычно до 200 в день.







Но кто-то же зарабатывает на пипсовке? Нет, нет и...нет! Ни одного именитого трейдера, который показывал бы стабильные результаты на длительных промежутках времени.



Попипсовать стоит каждому



Многие кто сливал депозиты здесь — хоть и ругаются, но все же приобретают немало новых знаний навыков, которые теперь помогают им при скальпинге или в позиционной торговле. Да и с развитием веб-технологий и автоматики пипсовать становится все проще и прибыльней.







Пипсовка — акселератор профессионализма. Возможно вы потеряете деньги и нервы, но будете гораздо собранней в повседневной торговле. Два-три дня такого самобичевания и ты джедай.



Общая стратегия



Даже для ручной торговли понадобится трендовый индикатор. Классическая Moving Average с периодом в 33 отлично подойдет. Пипсовать можно в любую сторону, но лучше сначала по тренду.







Заходим в позицию на откате цены. Заходим мы по тренду на таймфреймах от M1 до M15. Выходим при убытке в 5 пунктов или на прибыли в 7. Объемы позиций должны учитывать движение не более чем в 5% от депозита за 1 пункт.



Можно попробовать торговать и с экспертами, и с дополнительными индикаторами. MA неплохо себя отрабатывает в тандеме с Parabolic SAR при пипсовке.







Что важно запомнить:

Таймфреймы М1-М15

Минимизируем риски. 200 сделок это не срочная дневная норма, а скорее — потолок

Исключительно важно быстрое исполнение ордеров, поэтому торгуем на счетах NDD и ECN

Пипсовать необходимо на спокойных рынках — лучше ночью на тихоокеанской сессии

Предпочтение плавающему спреду, для быстрого выхода из сделки и минимального в условиях низкой волатильности рынка

Пипсуем на основных валютных парах — из-за волатильности и выгодных спредов

Это тот самый вид торговли на Форекс, где вы научитесь смотреть на свои эмоции со стороны!



Источник статьи: Пипсовка на форексАвтор:Артём ШашковДовольно сложный торговый подход, но многие новички практикуют его. Метод направлен на получение прибыли от ценовых колебаний в течение дня. Некоторые трейдеры совершают более 200 сделок в день, удерживая каждую новую позицию открытой всего на несколько минут. Прибыль от каждой позиции довольно мала, но по совокупности за день можно сорвать ва-банк!Пипсовщики торгуют на внутридневных движениях. Примерно тем же занимаются скальперы, но небольшое различие между ними есть. Пипсовать надо еще на более краткосрочных позициях — как правило до пяти минут, тогда как скальперы обычно удерживают их от 4 до 10 минут.В среднем валюты движутся примерно на 50–60 пунктов в течение дня, если смотреть на дневные цены открытия и закрытия. Хоть обменные курсы не всегда повышаются или понижаются, но при этом обязательно возникают колебания внутри дня, что дает динамику для маневров.Чтобы достичь результата надо установить стоп лосс как можно ближе к цене открытия. Помним, что стоп лосс необходим для уменьшения рисков — если цена ушла в противоположное направление.Здесь кроется почти психологический подвох: можно потерять даже на незначительном колебании цен. Даже если удалось предсказать дальнейшее направление движения тренда, вероятность потери по-прежнему очень высока, если вовремя не обнаружились задние бычьи или медвежьи силы на рынке.Добавить эмоциональное волнение и нервозность, которые характерны для большинства трейдеров. Тревога усиливается с каждой сделкой, которых обычно до 200 в день.Но кто-то же зарабатывает на пипсовке? Нет, нет и...нет! Ни одного именитого трейдера, который показывал бы стабильные результаты на длительных промежутках времени.Многие кто сливал депозиты здесь — хоть и ругаются, но все же приобретают немало новых знаний навыков, которые теперь помогают им при скальпинге или в позиционной торговле. Да и с развитием веб-технологий и автоматики пипсовать становится все проще и прибыльней.Пипсовка — акселератор профессионализма. Возможно вы потеряете деньги и нервы, но будете гораздо собранней в повседневной торговле. Два-три дня такого самобичевания и ты джедай.Даже для ручной торговли понадобится трендовый индикатор. Классическая Moving Average с периодом в 33 отлично подойдет. Пипсовать можно в любую сторону, но лучше сначала по тренду.Заходим в позицию на откате цены. Заходим мы по тренду на таймфреймах от M1 до M15. Выходим при убытке в 5 пунктов или на прибыли в 7. Объемы позиций должны учитывать движение не более чем в 5% от депозита за 1 пункт.Можно попробовать торговать и с экспертами, и с дополнительными индикаторами. MA неплохо себя отрабатывает в тандеме с Parabolic SAR при пипсовке.Источник статьи: https://www.liteforex.ru/blog/for-pr...ovka-na-forex/

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С уважением, представитель группы компаний __________________С уважением, представитель группы компаний LiteForex , Михаил Куракин.