Бывший полицейский открыл салон «Холитрейд»

На Алтае предъявлено обвинение организатору азартных игр под видом торговли бинарными опционами
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И снова из российских регионов приходят известия о пресечении деятельности игровых точек, замаскированных под деятельность провайдеров торговли бинарными опционами
. Данное явление уже разрослось в некую тенденцию, привлекающую «легким заработком» также и некоторых бывших сотрудников органов. В Бийске, Алтайский край, бывший сотрудник полиции обвиняется в незаконной организации азартных игр.
Итак, сегодня, второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю сообщил о предъявленном им обвинении бывшему полицейскому-водителю одной из дежурных частей города Бийска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ
(незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).
В пресс-релизе СК отмечается, что по данным следствия, в период августа по декабрь 2015 года, полицейский с целью получения постоянного криминального дохода незаконно организовал и проводил в двух игровых точках Бийска нелегальные азартные игры под видом осуществления внебиржевой деятельности с финансовыми инструментами (бинарными опционами) и применением программно-аппаратных комплексов компании «Холитрейд
» (кстати, сайт до сих пор работает).
Посредством не посвященных в его преступные намерения администраторов он получал от игроков деньги в обмен на электронные баллы для их доступа к участию в азартной игре, проводимой с использованием игрового оборудования, информационно – телекоммуникационных сетей и установленных в терминалах программ, лично руководил и контролировал данную игровую деятельность, а также получал от ее осуществления незаконный доход.
«В настоящее время осуществляются процессуальные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела», подтверждает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.
Отметим, что это не первый случай, когда бывший сотрудник МВД участвует в мошеннической схеме под прикрытием трейдинга на финансовых рынках. Так, в октябре прошлого года, полиция Калининграда разыскивала пострадавших от противоправных действий Владислава Боровицкого, бывшего милиционера, а ныне заключенного под стражу мошенника, похитившего более 170 млн рублей, привлекая граждан к игре на бирже.
Источник: ru.forexmagnates.com
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