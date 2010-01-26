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Украина переходит на международные стандарты отчетности о проблемных кредитах

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Старый Сегодня, 09:19
#1
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Имя: Олег
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Украина переходит на международные стандарты отчетности о проблемных кредитах
НБУ впервые обнародовал статистику по неработающим (дефолтным) кредитам, сформированную на основе требований постановления об оценке кредитных рисков. Она определяет понятие "неработающий актив / кредит", максимально приближенное к общепринятому в мировой практике понятие "non-performing exposures / loans" (NPE / NPL). Согласно новым правилам неработающими являются кредиты с просрочкой платежа более чем на 90 дней (30 для банков), или по которым погашение долга маловероятно без взимания обеспечения.

Доля неработающих кредитов, определенная по новой методологии, составила 55.1% на конец I квартала 2017 года. Ее существенное увеличение по сравнению с показателями декабря 2016 было вызвано введением новых принципов определения неработающих кредитов, а также двумя другими факторами:
  1. отныне при расчете доли неработающих кредитов не учитываются внебалансовые обязательства по кредитованию;
  2. признание Приватбанком реального качества кредитного портфеля после перехода в государственную собственность.

Информация об объемах и доли неработающих кредитов / активов опубликован ежемесячно.

По материалам НБУ

На мой взгляд очень хорошо видеть реальную картину. А вы как думаете?
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Старый Сегодня, 09:55
#2
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Имя: Alex Kirhen
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Инвестирую в: Доверительное управление
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Re: Украина переходит на международные стандарты отчетности о проблемных кредитах
Видеть реальную картину конечно хорошо. Как бы это не спровоцировало отток депозитов из банков где показатель неработающих кредитов будет высок. Интересно это будут суммы показываться или всё таки информация будет в процентном соотношении?
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Спасибо всем кто отказал мне в помощи. Благодаря вам я справился сам.
kirhen на форуме  
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npe, npl, нбу
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