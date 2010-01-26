Украина переходит на международные стандарты отчетности о проблемных кредитах

НБУ впервые обнародовал статистику по неработающим (дефолтным) кредитам, сформированную на основе требований постановления об оценке кредитных рисков. Она определяет понятие "неработающий актив / кредит", максимально приближенное к общепринятому в мировой практике понятие "non-performing exposures / loans" (NPE / NPL
). Согласно новым правилам неработающими являются кредиты с просрочкой платежа более чем на 90 дней
(30
для банков), или по которым погашение долга маловероятно без взимания обеспечения.
Доля неработающих кредитов, определенная по новой методологии, составила 55.1% на конец I квартала 2017 года. Ее существенное увеличение по сравнению с показателями декабря 2016 было вызвано введением новых принципов определения неработающих кредитов, а также двумя другими факторами:
- отныне при расчете доли неработающих кредитов не учитываются внебалансовые обязательства по кредитованию;
- признание Приватбанком реального качества кредитного портфеля после перехода в государственную собственность.
Информация об объемах и доли неработающих кредитов / активов опубликован ежемесячно.
По материалам НБУ
На мой взгляд очень хорошо видеть реальную картину. А вы как думаете?