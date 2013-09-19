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Производство будущего невозможно без «облаков». Заметки с HANNOVER MESSE 2017

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Имя: Турта Виктор
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Производство будущего невозможно без «облаков». Заметки с HANNOVER MESSE 2017
Цитата:
В немецком Ганновере с 24 по 28 апреля 2017 г. прошла крупнейшая выставка промышленных технологий Hannover Messe 2017, под девизом “Integrated Industry – Creating Value” («Интегрированная промышленность - создание ценности»). Выставке 70 лет, в профессиональных кругах она очень известна, и в этом году в 12-й раз подряд её открывала канцлер Ангела Меркель, что несомненно подчеркивает высокий статус выставки. Тем не менее, в рунете информации и обзоров с Hannover Messe почти не найти. Я впервые оказался на этом празднике технологий в прошлом году и решил повторить поездку в 2017-м, т.к. выставка произвела на меня неизгладимое впечатление. Свои ощущения от увиденного решил описать в виде обзора посещенных стендов и как-то упорядочить полученную информацию. Приведенное мнение безусловно субъективное, информация не отягощена техническими деталями и не претендует на полноту описания мероприятия. Надеюсь, пригодится специалистам по промышленной автоматизации и IT, которые хотят быть в курсе мировых тенденций, и решают, ехать или нет в Ганновер в следующем году.
Цитата:
Тема интеграции IT и OT (Information Technologies и Operation Technologies) стала для прошедшей выставки ключевой. Представлены готовые к использованию промышленные решения как с точки зрения hardware, так и software. По окончанию выставки на сайте опубликован финальный отчет организаторов, где в подтверждение этому приведены слова доктора Кёклера, члена совета директоров Deutsche Messe: «Раньше датчики рассматривались как основной технологический элемент, соединяющий разные машины, но в этом году на первый план вышли платформенные решения. Конкретно, это относится к облачным сетевым соединениям для всех производственных операций, включая сбор и анализ данных». Это было видно и невооруженным взглядом.
Если до выставки у меня еще были некоторые сомнения относительно концепции облачных вычислений применительно к промышленному производству, то после выставки таких сомнений больше не осталось – производство будущего невозможно без «облаков».
Цитата:
PLM как основа Индустрии 4.0
За всеми этими инновациями в области IoT и BigData (по крайней мере, для меня) как-то на второй план отошли разработчики CAD/CAM/CAE и PLM-платформ, производители 3D-принтеров и промышленных роботов. Хотя каждая тема заслуживает отдельной статьи, приведу кратко некоторые наблюдения.
Hannover Messe 2017
Фото 10. Демонстрация системного инжиниринга на 3DEXPERIENCE
Dassault Systemes представляла свою интеграционную платформу 3DEXPERIENCE на примере оборудования своего заказчика WestRock – автоматическая линия по упаковке бутылок. Процесс разработки и производства оборудования WestRock был продемонстрирован на 12 мини-стендах – от разработки концепции до послепродажного обслуживания в единой информационной среде, объединяющей специалистов разного профиля. Отдельно отмечу возможность в среде 3DEXPERIENCE производить отладку промышленных контроллеров, программируемых при разработке изделия. Реальный контроллер подключается к PC разработчика и управляет виртуальной моделью в 3DEXPERIENCE (демонстрация была на примере контроллера Rexroth).
И Dassault Systemes, и Siemens PLM, и Autodesk – все представили свои новые разработки для аддитивного производства. Все три показывали интегрированный процесс в единой среде – проектирование изделия с применением топологической оптимизации, разработка эффективных конструкций поддержек (support) и внутренних структур (lattice), моделирование процесса послойного наплавления материала с учетом термических деформаций, подготовка программ для принтеров. Выглядит эффектно, отличие как всегда в нюансах процесса разработки и сходимости результатов виртуальных расчетов с изготовленной деталью.

Вообще сложилось впечатление, что тема цифрового макета в 3D, управления данными и процессами разработки, CAE-расчетов – как само собой разумеющееся, и для Индустрии 4.0 это не новая технология, а отлаженный механизм, база, на которой строится промышленность будущего. Даже топологическая оптимизация внезапно оказалась у всех вендоров в портфолио и на выставочных стендах только потому, что это стало востребованным с популяризацией 3D-печати, а самой технологии оптимизации структуры детали уже много лет.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19218

Интересно, что первые разработки САПР в "облаках", были представлены
автором инженерной общественности задолго до того, как появился
сам термин "облака". Еще в 2006г., чему много свидетелей. Но...
Короче все как всегда, в российских традициях.
__________________
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