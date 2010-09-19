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Российский стартап NTechLab, создавший алгоритм распознавания лиц, привлек $1,5 млн

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Российский стартап NTechLab, создавший алгоритм распознавания лиц, привлек $1,5 млн


Российский проект NTechLab, который разработал уникальный алгоритм определения лиц FindFace, получил 1,5 миллиона долларов от венчурной компании Impulse VC и целого ряда венчурных капиталистов, в том числе от Александра Провоторова (первого замдиректора Tele2). О данном событии сообщило издание «Ведомости».

Взамен полученных инвестиций инвесторам предоставят миноритарную долю в этом стартапе. При этом ее величину определят в зависимости от выполнения проектом плановых финансовых показателей, сообщили журналистам учредители стартапа Артем Кухаренко и Саша Кабаков.

Полученные инвестиции проект потратит на выпуск нового софта и последующее совершенствование своих технологий. В настоящее время компания работает над продуктом в сфере безопасности, который нужен для эффективной работы государственных структур и специальных служб. Имеется в виду софт, позволяющий отыскивать людей по имеющимся у спецслужб данным, сообщил Александр.

Кроме того, NTechLab планирует продвигать и свое другое программное решение, предназначенное для ритейла, которое позволит распознавать потребителя, выяснять его предпочтения, эмоциональное состояние и узнавать при входе в помещение VIP-клиентов, а также многих потенциально опасных потребителей.

Благодаря привлеченному венчурному капиталу стартап также собирается создать офисы в тех государствах, которые представляют для него максимальный интерес. Среди таковых сотрудники компании выделили КНР, Индию, страны Евросоюза, Соединенные Штаты и ОАЭ.


Распознавание лиц является крайне востребованным направлением. В настоящее время им занимаются практически все крупнейшие фирмы, рассказал журналистам Кирилл Белов (сотрудник венчурного фонда Impulse VC). Как он утверждает, стартап не только создал уникальный сервис, но также разрабатывает и другие эффективные решения, помогающие использовать его технологию в разнообразных сферах.

От Провоторова журналисты также получили подтверждение об его участие в данном инвестиционном раунде. Как он заявил, ему очень понравился этот стартап и его разработки. По словам Провоторова, к Tele2 данное финансирование отношения не имеет.

Проект NTechLab был учрежден в позапрошлом году. Стартап создал уникальное программное обеспечение, способное определять человека среди многих миллионов фото. Примечательно, что данный алгоритм превзошел аналогичное решение Google. Как утверждают сотрудники российской компании, теперь алгоритм может находить лица даже в многомиллиардной базе. В прошлом году данная технология стала основой для проекта FindFace, позволяющего находить людей в соцсетях, используя при этом лишь обычные фото.

В числе клиентов стартапа присутствуют множество российских и зарубежных фирм. В компании рассчитывают, что по результатам текущего года ее прибыль достигнет 200 миллионов руб. Согласно сведениям аналитической фирмы MarketsandMarkets, в следующем году глобальный рынок продуктов в сфере определения лиц превысит 6,5 миллиарда долларов.

По материалам vc.ru

https://text.ru/antiplagiat/5913b9bcb25d8
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