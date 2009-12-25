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Инвестиции в криптовалюты превысили 35 млрд $ за начало года

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Инвестиции в криптовалюты превысили 35 млрд $ за начало года

Несмотря на негативные прогнозы, цена биткойна продемонстрировала значительный рост. По словам Джереми Эпштейна из Never Stop Marketing, с начала года в криптовалюту было вложено более 35 млрд $.

Эпштейн отмечает, что криптовалютная технология и пространство постепенно нормализуются и приходят к некоторым стандартам. Отсюда и приток новых участников, поскольку инвесторам, похоже, стало более комфортно в этой среде.

Обращая особое внимание на Биткойн, Эпштейн говорит:

“Наиболее популярной криптовалютой является биткойн. Это “резервная валюта” в мире криптографии, поэтому у каждого, кто интересуется этой областью, есть хоть немного биткойнов. По мере того как все больше людей будут присоединяться к сети, его цена определенно будет повышаться”.

Интернет-предприниматель и криптовалютный инвестор Винни Лингхэм ожидает, что цена биткойна достигнет 3000 долларов в 2017 году. Этот прогноз Лингхэм дал буквально за несколько дней до того, как Биткойн достиг рекордной отметки в 1730 долларов.

Предсказание было сделано в серии твитов, в которых он рассказывал о своей недавней деятельности и о надеждах на будущее в отношении Биткойна и альткойнов.

При этом Лингхэм отказался обсуждать собственную тактику торгов в отношении альткойнов и токенов, чтобы, по его словам, избежать влияния на рынок.

Президент Crypto Consultant Джейсон Кэссиди также указывает, что, судя по сегодняшней ситуации с ростом стоимости биткойна, есть надежда, что, как бы ни разрешилась ситуация с масштабированием и возможным хардфорком, это не нанесет чрезмерного ущерба репутации Биткойна.

“Мы видели, насколько устойчивым был рынок к отказу от ETF, продемонстрировав лишь небольшой краткосрочный откат курса, который очень быстро восстановился”, – говорит он.

Он объясняет, что в настоящее время Биткойн служит ценным запасом, учитывая его превосходную способность перемещения огромных сумм. Сегодня намного легче переместить миллионы долларов через Биткойн, чем через традиционную банковскую систему, с точки зрения времени, стоимости, безопасности и административной (бюрократической) перспективы.

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биткоин, курс, прогноз биткоин
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