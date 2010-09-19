Modernizing Medicine привлекла $231 млн для развития своего сервиса телемедицины

Компания Modernizing Medicine, базирующаяся в городе Бока-Ратон (штат Флорида), являющаяся ведущим специализированным поставщиком медицинских информационных технологий, привлекла инвестиции в размере 231 миллиона долларов.
Венчурные фонды, связанные с Warburg Pincus, инвестировали в компанию Modernizing Medicine для обеспечения ликвидности действующих акционеров, а также для финансирования ее дальнейшего расширения и поддержки будущих стратегических решений.
В рамках данной сделки управляющий директор Warburg Pincus и бывший генеральный директор и председатель Schering Plough Фред Хассан и исполнительный председатель Bausch & Lomb и директор Warburg Pincus Амр Кронфол присоединились к совету директоров Modernizing Medicine.
Компания планирует использовать полученные средства для реализации определенных стратегических инициатив, которые включают в себя автоматизацию процессов предварительной авторизации, развертывание платформы электронной коммерции, инвестирование в обмен данными и их согласование, позволяющие практикующим врачам перемещать клинически значимые данные по всей экосистеме медицинского обслуживания пациента и улучшать доступ к здравоохранению с помощью телемедицины.
Основанная в 2010 году Даниэлем Кейном и доктором Майклом Шерлингом, компания Modernizing Medicine предлагает полный набор продуктов и услуг для врачей, включая административное программное обеспечение для эффективной клинической работы, систему управления информацией о пациентах, телемедицину, детальную аналитику и многое другое.
Кроме того, Modernizing Medicine специально для применения в облачных сервисах разработала мобильные электронные записи о состоянии здоровья пациентов, именуемые EMA, которые сейчас активно используют тысячи специализированных практикующих врачей по всей стране.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/05/moder...nvestment.html
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