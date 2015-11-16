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Стартап Vidooly занимающийся аналитикой видеоконтента привлёк $1,4 млн

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Стартап Vidooly занимающийся аналитикой видеоконтента привлёк $1,4 млн


Видули ("Vidooly") - этот индийский стартап видеоаналитики, позволяющий с помощью своих продуктов создателям контента, брендам, многоканальным сетям, агентствам и медиа-компаниям привлекать больше внимания к видеоконтенту и сообщается, что только что эта компания привлекла 1,4 млн долл. США в раунде финансирования серии "A" от венчурного фонда GVFL из Ахмедобада и компании Times Internet Limited (TIL), которая представляет собой цифровое подразделение крупнейшей в Индии информационной газеты Times Group.

Этот стартап планирует использовать полученные средства для дальней разработки и продвижения своих продуктов, а также в целях маркетинга и расширения каналов сбыта и распространения.

И как заявил один из основателей этого стартапа г-н Нишант Радиа (Nishant Radia): "Потребление видеоконтента за последние пару лет повсеместно получило просто взрывной характер, учитывая более быстрый и доступный доступ в Интернет, а также растущий спрос на устройства с возможностью видео просмотра и качественный онлайн-контент. Соответственно, мы планируем использовать полученные средства для расширения нашего присутствия на растущих рынках, таких как США, Европа и Азия, а также для укрепления команды Vidooly новыми специалистами. Я также хочу отметить, что с появлением видеоплат, спрос на инвестиции в видеоконтент, конечно, вырос многократно и мы стремимся быть доминирующим игроком на этом поле пространстве во всем мире".

Стартап Vidooly был запущен в ноябре 2014 года его основателями г-ном Субрат Каром (Subrat Kar), Аджай Мишрой (Ajay Mishra) и Радия (Radia). Он представляет собой интерактивную онлайн-платформу видеоконтента для разработчиков контента, брендов, многоканальных сетей, агентств и медиакомпаний. Его аудитория и содержание контента дают возможность видео-блогерам значительно оптимизировать свои покупки контента, а также улучшать свой видеоконтент, распространять и оптимизировать стратегии, находить себе партнеров по этому бизнесу и взаимодействовать с ними.

С момента запуска этой онлайн-платформы, уже более 20 000 создателей видеоконтента во всем мире подписались на этот сервис, чтобы продвигать свои видеоблоги через видео в таких соцсетях как YouTube, Facebook, Instagram и Twitter. Ныне руководство этой компании утверждает, что каждый день движок платформы Vidooly обрабатывает поисковые запросы более 500 миллионов зрителей во всем мире и отслеживает демонстрацию более 250 миллионов видеороликов на 5 платформах, включая YouTube, Facebook, Twitter, Vine и Instagram.

В настоящее время программное обеспечение этой платформы для видеоинтеллектуальных технологий позволяет предоставлять услуги некоторым крупным брендам в индустрии как, например: Fine Brothers, TVF, OML, VideoGyan, GroupM, Mindshare, Thoughtful Media, WebTV Asia и так далее.

В феврале прошлого года Vidooly также купил стартап iCouchApp производящий высококачественный контент, правда сумма той сделки пока не раскрывается.

И по данным американской транснациональной компании CISCO, к 2021 году более 78 процентов мирового мобильного трафика будет представлено видео. Более 300 часов видео загружаются каждую минуту на Youtube, в то время как в Facebook ежедневно просматривается более 100 миллионов часов видео. С появлением новых технологий и форматов, таких как потоковое видео в прямом эфире, виртуальная реальность, онлайн-трансляция, расширенная реальность, видеоролики на 360 градусов и т.д., потребность в создании и анализе контента, управляемого данными, будет востребована и продолжит свой дальнейший рост.

В связи с этим г-н Санджай Рандхар (Sanjay Randhar), управляющий директор компании GVFL утверждает следующее: "В последнее время рынок онлайн-видео в глобальном масштабе находится в режиме просто какого-то гиперроста, миллионы пользователей снимают веб-и мобильные видео. В свою очередь кросс-платформа видеоаналитики Vidooly предлагает отличное предложение для заинтересованных сторон в онлайн-видео экосистеме, будь то или разработчики контента, или бренды, обеспечивая интеллектуальное понимание поведения потребителей в видеопотреблении и это выше всяких похвал".


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5913901ae245f
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