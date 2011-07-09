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Ganpart - Мировой СуперКомпьютер - ganpart.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:17
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.03.2016
Сообщений: 653
Благодарностей: 253
УГ: 0
КП: 0.021
Ganpart - Мировой СуперКомпьютер - ganpart.com
Я не админ
Старт проекта: 13.04.2017-Из Новостей на проекте.
Официально 3.05.2017




МОНЕТИЗИРУЙ СВОИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ

Особенности Проекта:
Цитата:
- Уникальный Дизайн -

- Уникальный движок на Node Js, фреймворк Meteor JS -

- Приложения для: Windows/Apple/Lunix -

- Приложения для Mobile Device: Google Play/App Store/Windows Store -

- Ограничение на Депозиты с Устройств -

- Защита от DDoS: CloudFlare -

- SSL A+ encrypted COMODO -
О Компании:

Ganpart – технология, которая объединяет устройства по всему миру в суперкомпьютер. Он обладает вычислительной мощностью, способной решать любые сверхзадачи.

Ganpart позволяет каждому использовать вычислительные ресурсы по доступной цене, а также зарабатывать деньги предоставляя мощность своих устройства в аренду.

Как работает суперкомпьютер Ganpart

1. Задачи
Клиент загружает вычислительную задачу в сеть Ganpart, где она анализируется и распределяется на подзадачи.

2. Обработка
Сеть Ganpart отправляет подзадачи подключенным устройствам, после чего выполняется процесс вычисления.

3. Данные
По окончанию расчета сеть Ganpart собирает результаты всех подзадач и отправляет данные клиенту.

4. Деньги
Клиент получает результаты расчетов и оплачивает задействованные ресурсы.

Инвестируй в развитие технологии облачного вычисления

Инвестиционная среда способствует развитию технологии облачного вычисления. Все средства идут на создание программного обеспечения, вспомогательных сервисов и новых продуктов, которое расширяют сферу деятельности Ganpart. Прибыль от их использования распределяется между компанией и ее инвесторами.

Инвестиционные Планы:


"Легкий" - От 10$ до 50$ на 30 Дней-Каждые 5 Дней по 27% -165% Прибыли

"Бизнес" - От 50$ до 250$ на 60 Дней-Каждые 10 Дней по 40.8% - 245% Прибыли (Available Soon - Пока не доступен)

"Премиум" - От 250 до 1000$ на 90 Дней-Каждые 15 Дней по 60.8% - 365% Прибыли (Available Soon - Пока не доступен)

Заработай на своем устройстве - Ganpart app умное приложение
Приложение соединяет ваше устройства с сетью Ganpart, где его мощность арендуется для вычислительных операций.



Приобретение любого тарифного плана, дает старт к началу работы вашего устройства в сети Ganpart. Стоимость пакета включает в себя страховые гарантии и возвращается в полном размере по окончанию работы тарифа.

Тарифные Планы для подключения своих Устройств:
Для работы тарифного плана необходимо скачать приложение Ganpart App на ваше устройство и привязать его к личному кабинету.


"Базовый" - Стоимость 12.95$ -Срок работы 30 Дней;Ежедневные начисления 0.25$;
Стоимость тарифного плана возвращается в последний день его работы.

"Стандарт" - Стоимость 23.95$ -Срок работы 60 Дней;Ежедневные начисления 0.51$;
Стоимость тарифного плана возвращается в последний день его работы.

"Про" - Стоимость 32.95$ -Срок работы 90 Дней;Ежедневные начисления 0.81$;
Стоимость тарифного плана возвращается в последний день его работы.

ОСОБЕННОСТИ СЕТИ GANPART


Партнерская программа Ganpart:
Базовая программа дает 5% бонус от партнеров первого уровня. Программа доступна пользователям с активным тарифом.

Инвестиционная программа предоставляет трехуровневый партнерский бонус с процентной ставкой 5% - 3% - 1%. Эта программа становится доступной инвесторам компании, при наличии активного инвестиционного плана.

Мой Депозит на Инвестиционный План:
Дата операции: 10 Май 2017 03:08
ID операции: 351693048
Тип операции: перевод
Магазин: app.ganpart.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 50.48 $
Сумма получения: 50.48 $

Ограничение на кол-во депозитов:1 Инвестиционный план и 1 Тариф
Платежные системы:Payeer/Bitcoin
Тип Выплат:Ручные в рабочие дни,до 24 часов.
Минимальный Вклад: 10$

__________________
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Последний раз редактировалось KOS500; Сегодня в 02:19.
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Старый Сегодня, 02:23
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,198
Благодарностей: 11,040
УГ: 17
КП: 0.032
подарки
Re: Ganpart - Мировой СуперКомпьютер - ganpart.com
и вся эта красивая мутотень разбивается об один фактик - бесплатный ссл клоуда на полгода (ну, все уже наверняка выучили=дешманский план клоуда за 20ку) ах ты ж...вот прям слов нет - одни выражения
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
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kodyaich на форуме  
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Метки
инвестиционный проект, криптовалюта, майнинг
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