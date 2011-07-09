Ganpart - Мировой СуперКомпьютер - ganpart.com

О Компании:
Ganpart – технология, которая объединяет устройства по всему миру в суперкомпьютер. Он обладает вычислительной мощностью, способной решать любые сверхзадачи.
Ganpart позволяет каждому использовать вычислительные ресурсы по доступной цене, а также зарабатывать деньги предоставляя мощность своих устройства в аренду.
Как работает суперкомпьютер Ganpart
1. Задачи
Клиент загружает вычислительную задачу в сеть Ganpart, где она анализируется и распределяется на подзадачи.
2. Обработка
Сеть Ganpart отправляет подзадачи подключенным устройствам, после чего выполняется процесс вычисления.
3. Данные
По окончанию расчета сеть Ganpart собирает результаты всех подзадач и отправляет данные клиенту.
4. Деньги
Клиент получает результаты расчетов и оплачивает задействованные ресурсы.
Инвестируй в развитие технологии облачного вычисления
Заработай на своем устройстве - Ganpart app умное приложение
Инвестиционная среда способствует развитию технологии облачного вычисления. Все средства идут на создание программного обеспечения, вспомогательных сервисов и новых продуктов, которое расширяют сферу деятельности Ganpart. Прибыль от их использования распределяется между компанией и ее инвесторами.
Инвестиционные Планы:
"Легкий" - От 10$ до 50$ на 30 Дней-Каждые 5 Дней по 27% -165% Прибыли
"Бизнес" - От 50$ до 250$ на 60 Дней-Каждые 10 Дней по 40.8% - 245% Прибыли (Available Soon - Пока не доступен)
"Премиум" - От 250 до 1000$ на 90 Дней-Каждые 15 Дней по 60.8% - 365% Прибыли (Available Soon - Пока не доступен)
Приложение соединяет ваше устройства с сетью Ganpart, где его мощность арендуется для вычислительных операций.
Приобретение любого тарифного плана, дает старт к началу работы вашего устройства в сети Ganpart. Стоимость пакета включает в себя страховые гарантии и возвращается в полном размере по окончанию работы тарифа.
Тарифные Планы для подключения своих Устройств:
Для работы тарифного плана необходимо скачать приложение Ganpart App на ваше устройство и привязать его к личному кабинету.
"Базовый" - Стоимость 12.95$ -Срок работы 30 Дней;Ежедневные начисления 0.25$;
Стоимость тарифного плана возвращается в последний день его работы.
"Стандарт" - Стоимость 23.95$ -Срок работы 60 Дней;Ежедневные начисления 0.51$;
Стоимость тарифного плана возвращается в последний день его работы.
"Про" - Стоимость 32.95$ -Срок работы 90 Дней;Ежедневные начисления 0.81$;
Стоимость тарифного плана возвращается в последний день его работы.
ОСОБЕННОСТИ СЕТИ GANPART
Партнерская программа Ganpart:
Базовая программа дает 5% бонус от партнеров первого уровня. Программа доступна пользователям с активным тарифом.
Инвестиционная программа предоставляет трехуровневый партнерский бонус с процентной ставкой 5% - 3% - 1%. Эта программа становится доступной инвесторам компании, при наличии активного инвестиционного плана.
Мой Депозит на Инвестиционный План:
Дата операции: 10 Май 2017 03:08
ID операции: 351693048
Тип операции: перевод
Магазин: app.ganpart.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 50.48 $
Сумма получения: 50.48 $
Ручные в рабочие дни,до 24 часов.