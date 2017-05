KOS500 Специалист

Ganpart - Мировой СуперКомпьютер - ganpart.com Я не админ

Старт проекта: 13.04.2017-Из Новостей на проекте.

Официально 3.05.2017







МОНЕТИЗИРУЙ СВОИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ

Особенности Проекта:

Цитата: - Уникальный Дизайн -



- Уникальный движок на Node Js, фреймворк Meteor JS -



- Приложения для: Windows/Apple/Lunix -



- Приложения для Mobile Device: Google Play/App Store/Windows Store -



- Ограничение на Депозиты с Устройств -



- Защита от DDoS: CloudFlare -



- SSL A+ encrypted COMODO - О Компании:



Ganpart – технология, которая объединяет устройства по всему миру в суперкомпьютер. Он обладает вычислительной мощностью, способной решать любые сверхзадачи.



Ganpart позволяет каждому использовать вычислительные ресурсы по доступной цене, а также зарабатывать деньги предоставляя мощность своих устройства в аренду.



Как работает суперкомпьютер Ganpart



1. Задачи

Клиент загружает вычислительную задачу в сеть Ganpart, где она анализируется и распределяется на подзадачи.



2. Обработка

Сеть Ganpart отправляет подзадачи подключенным устройствам, после чего выполняется процесс вычисления.



3. Данные

По окончанию расчета сеть Ganpart собирает результаты всех подзадач и отправляет данные клиенту.



4. Деньги

Клиент получает результаты расчетов и оплачивает задействованные ресурсы.



Инвестируй в развитие технологии облачного вычисления



Инвестиционная среда способствует развитию технологии облачного вычисления. Все средства идут на создание программного обеспечения, вспомогательных сервисов и новых продуктов, которое расширяют сферу деятельности Ganpart. Прибыль от их использования распределяется между компанией и ее инвесторами.



Инвестиционные Планы:





"Легкий" - От 10$ до 50$ на 30 Дней-Каждые 5 Дней по 27% -165% Прибыли



"Бизнес" - От 50$ до 250$ на 60 Дней-Каждые 10 Дней по 40.8% - 245% Прибыли (Available Soon - Пока не доступен)



"Премиум" - От 250 до 1000$ на 90 Дней-Каждые 15 Дней по 60.8% - 365% Прибыли (Available Soon - Пока не доступен) Инвестиционная среда способствует развитию технологии облачного вычисления. Все средства идут на создание программного обеспечения, вспомогательных сервисов и новых продуктов, которое расширяют сферу деятельности Ganpart. Прибыль от их использования распределяется между компанией и ее инвесторами."Легкий" - От 10$ до 50$ на 30 Дней-Каждые 5 Дней по 27% -165% Прибыли"Бизнес" - От 50$ до 250$ на 60 Дней-Каждые 10 Дней по 40.8% - 245% Прибыли (Available Soon - Пока не доступен)"Премиум" - От 250 до 1000$ на 90 Дней-Каждые 15 Дней по 60.8% - 365% Прибыли (Available Soon - Пока не доступен)

Заработай на своем устройстве - Ganpart app умное приложение

Приложение соединяет ваше устройства с сетью Ganpart, где его мощность арендуется для вычислительных операций.







Приобретение любого тарифного плана, дает старт к началу работы вашего устройства в сети Ganpart. Стоимость пакета включает в себя страховые гарантии и возвращается в полном размере по окончанию работы тарифа.



Тарифные Планы для подключения своих Устройств:

Для работы тарифного плана необходимо скачать приложение Ganpart App на ваше устройство и привязать его к личному кабинету.





"Базовый" - Стоимость 12.95$ -Срок работы 30 Дней;Ежедневные начисления 0.25$;

Стоимость тарифного плана возвращается в последний день его работы.



"Стандарт" - Стоимость 23.95$ -Срок работы 60 Дней;Ежедневные начисления 0.51$;

Стоимость тарифного плана возвращается в последний день его работы.



"Про" - Стоимость 32.95$ -Срок работы 90 Дней;Ежедневные начисления 0.81$;

Стоимость тарифного плана возвращается в последний день его работы.



ОСОБЕННОСТИ СЕТИ GANPART





Партнерская программа Ganpart:

Базовая программа дает 5% бонус от партнеров первого уровня. Программа доступна пользователям с активным тарифом.



Инвестиционная программа предоставляет трехуровневый партнерский бонус с процентной ставкой 5% - 3% - 1%. Эта программа становится доступной инвесторам компании, при наличии активного инвестиционного плана.



Мой Депозит на Инвестиционный План:

Дата операции: 10 Май 2017 03:08

ID операции: 351693048

Тип операции: перевод

Магазин: app.ganpart.com

Статус: выполнен

Сумма списания: 50.48 $

Сумма получения: 50.48 $

Ограничение на кол-во депозитов:1 Инвестиционный план и 1 Тариф

Платежные системы:Payeer/Bitcoin

Тип Выплат:Ручные в рабочие дни,до 24 часов.

Минимальный Вклад: 10$



Регистрация

