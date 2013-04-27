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Американские дети получат дебетовые карты в целях приучения к Fintech

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#1
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Американские дети получат дебетовые карты в целях приучения к Fintech



Дети в ближайшее время смогут получать на карманные деньги от родителей на дебетовую карту. Счастливчики!

Два миллиона американских подростков смогут теперь получать деньги от мам и пап путем дебетовых карт, что составляет около 6 тысяч долларов в год, что равно более 100 долларов в неделю в состоятельных семьях и около 18 долларов в неделю в остальных семьях.

И все это происходит в рамках перехода на цифровую валюту и безналичное общество, свидетельствующий о новом рывке роста сферы Fintech.

Данные меры приняты в Нью-Йорке в качестве ускоренного приучения к новым финансовым технологиям подростков, принимающих обычно наличные от родителей. Финтех запускается с целью убедить больше американских семей в том, чтобы перейти от наличных в своей повседневной жизни к цифровому обращению денежных средств. Родители смогут финансировать своих детей через дебетовые карты Visa и контролировать через интернет траты подростков.

Программа родительского отслеживания называется «Current Student Account», позволяющая следить за расходами своих детей.

Исследования показали, что 40 миллионов американских семей используют наличные деньги, чтобы спонсировать карманные расходы своих детей. Так компания SOPP при работе с Commercial Bank ориентируется на 2 миллиона подростков в возрасте от 13 до 17 лет, в течение первых 18 месяцев работы. Ежемесячная плата за обслуживание дебетовой карты составит около 2-3 долларов.


Переведено специально для MMGP.ru
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сдается подпись. дорого
Последний раз редактировалось sunmistik; Сегодня в 02:14.
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