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Adidas продает часть проектов, связанных с гольфом, за $ 425 млн

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Adidas продает часть проектов, связанных с гольфом, за $ 425 млн
Компания Adidas официально объявила, что продаст часть своего подразделения, работающего с гольфом, за $ 425 миллионов. В список продаваемых проектов входят бренды TaylorMade, Adams Golf и Ashworth, которые будут выкуплены фондом KPS Capital Partners. Половина суммы будет оплачена наличными, а вторая половина — в виде обеспеченных облигаций и условных обязательств. Как ожидается, сделка будет завершена осенью 2017 года.



Объявление было опубликовано менее чем через неделю после заявления на сайте Adidas о том, что компания решила вступить в переговоры с заинтересованными сторонами о продаже части гольф бизнеса. О первоначальных переговорах по продаже гольф брендов официально объявили в августе.

«Мы рады приветствовать всех сотрудников Adidas Golf, которые будут интегрированы в отдел Adidas Heartbeat Sports», - сказал в своем заявлении генеральный директор компании Каспер Рорстед. Сейчас ключевое внимание сосредоточено на сферах производства обуви и одежды, а также двух основных брендах – Adidas и Reebok.

Компания KPS Capital, расположенная в Нью-Йорке, управляет капиталом в размере более $ 5,7 млрд. В портфеле KPS находятся акции таких компаний, как Chassis Brakes и Heritage Home Group. В ходе сделки Guggenheim Securities выступала в качестве эксклюзивного финансового советника Adidas, а Richter & Hampton исполняла роль юридического консультанта.

Перевод специально для mmgp.ru

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