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Ожидается увеличение сделок в 86% частного и 71% корпорат-го капитала в области ИИ

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Форекс-блогер
 
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Ожидается увеличение сделок в 86% частного и 71% корпорат-го капитала в области ИИ

Кевин Джидни, соучредитель и технический директор Seal Software.



По ходу течения 2017 года мы наблюдаем, как стихает шумиха по поводу использования искусственного интеллекта, так как данные технологии получают все большее и большее распространение среди организаций, особенно в области анализа данных и выводов по этим данным.

В последние месяцы особенно заметны тенденции в расширении использования технологий искусственного интеллекта. Также ожидается отскок активности в сделках слияния и поглощения (M&А) от рекордных значений года. Контракты будут являться истинным источником бизнес-аналитики, помогающие отслеживать соблюдение закона и новые меняющиеся правила. Они содержат коммерческие условия, условие оплаты, льготы, обязательства, риски и богаты информацией, которая может быть использована отделами закупки, продажи, юридическими и другими компаниями.


Переведено специально для MMGP.ru
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сдается подпись. дорого
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