Ожидается увеличение сделок в 86% частного и 71% корпорат-го капитала в области ИИ

Кевин Джидни, соучредитель и технический директор Seal Software.
По ходу течения 2017 года мы наблюдаем, как стихает шумиха по поводу использования искусственного интеллекта, так как данные технологии получают все большее и большее распространение среди организаций, особенно в области анализа данных и выводов по этим данным.
В последние месяцы особенно заметны тенденции в расширении использования технологий искусственного интеллекта
. Также ожидается отскок активности в сделках слияния и поглощения
(M&А) от рекордных значений года. Контракты будут являться истинным источником бизнес-аналитики, помогающие отслеживать соблюдение закона и новые меняющиеся правила. Они содержат коммерческие условия, условие оплаты, льготы, обязательства, риски и богаты информацией, которая может быть использована отделами закупки, продажи, юридическими и другими компаниями.
Переведено специально для MMGP.ru