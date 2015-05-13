Accrualify привлек $600 тыс для платформы автоматизированного бухгалтерского учета

Стартап Accrualify, расположенный в Сан-Матео (штат Калифорния), привлек $ 600 тысяч инвестиций в первом раунде финансирования для своей платформы (как услуга, SaaS) автоматизированного бухгалтерского учета
Инвестиции предоставил Envestnet вместе с Swan Venture Fund, а также частные инвесторы из Сиэтла. Компания нацелена использовать привлеченные инвестиции для расширения возможностей платформы и для роста продаж.
Основанная под руководством Бенджамин Портусача (сейчас генеральный директор), Accrualify является разработчиком программного обеспечения для автоматизации бухгалтерского учета, которая полностью автоматизирует и в разы упрощает ведение всех финансовых потоков своих клиентов.
На сегодняшний день, компания обслуживает таких клиентов, как Bit Torrent, ThoughtSpot, TapClicks.
Специально для MMGP.RU