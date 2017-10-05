ArbitMax - arbitmax.com

Легенда проекта
Старт:
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Компания ARBITMAX приветствует вас на своем официальном сайте. Наша компания является одной из лидирующих компаний на рынке интернет трафика и делает многомиллионные обороты каждый месяц на различных операциях с интернет трафиком.
Сегодня ARBITMAX это целая команда из профессиональных арбитражников, маркетологов, программистов, экономистов. Мы каждый день работаем над увеличением эффективности нашей компании, что неизменно влечет за собой и постоянное увеличение прибыли. Компания постоянно растет и расширяет свою деятельность на новые регионы, страны и континенты.
Именно поэтому мы представили вам инновационную инвестиционную программу от ARBITMAX, с которой, не обладая специфическими знаниями может заработать каждый! Прежде чем рассказать каким образом вы будете получать тут доход, давайте остановимся подробнее на нашей деятельности.
10.05.2017
Маркетинг проекта
Как мне сказали, планируется открытие 7 тарифных планов, но на первое время будет действовать только 4 тарифа.
С открытием новых тарифов, первые 4 доработают своё и будут удалены из списка инвестиционных пакетов.
Первые 4 тарифа имеют один нюанс, все начисления можно вывести только в пятницу, с 0:00 по 24:00.
Поэтому, если вы инвестировали, к примеру, в субботу, то проценты выведите в пятницу, а вот депозит, придётся дожидаться следующей пятницы, либо реинвестировать в субботу.
Тариф 1
Инвестиция на 1 неделю
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 99$
Процент: 0.73% в сутки
Доход по депозиту: +5.11% за 7 дней
Реферальная программа: 1% от депозита реферала
Тариф 2
Инвестиция на 2 недели
Минимальный депозит: 100$
Максимальный депозит: 499$
Процент: 0.86% в сутки
Доход по депозиту: +6% за 7 дней
Итого: +12% к депозиту
Реферальная программа: 3% от депозита реферала
Тариф 3
Инвестиция на 3 недели
Минимальный депозит: 500$
Максимальный депозит: 999$
Процент: 1% в сутки
Доход по депозиту: +7% за 7 дней
Итого: +21% к депозиту
Реферальная программа: 5% от депозита реферала
Тариф 4
Инвестиция на 4 недели
Минимальный депозит: 1 000$
Максимальный депозит: 10 000$
Процент: 1.15% в сутки
Доход по депозиту: +8% за 7 дней
Итого: +32.2% к депозиту
Реферальная программа: 5% от депозита реферала
Выплаты:
Вывод доступен только по пятницам с 0:00 по 24:00 по МСК
Выплаты производятся в ручную, регламент позволяет вывод до 48 часов
Минимально на вывод:
0.5$
Платежные системы:
PerfectMoney, Payeer, AdvCash, BitCoin
Реферальная программа
Зависит от тарифа реферала (см. маркетинг)
При реинвестировании с баланса, так же начисляется партнёрское вознаграждение, поэтому возможен повторный заказ РефБэка
Бонус от оборота:
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РефБэк платится через мой блог (он в подписи). Плачу 50% от начислений.
При достижении определённого оборота средств в вашей первой линии, вы будете получать бонус и вам будет присвоен определённый ранг.
Бонус будет начислен прямо на ваш баланс, от куда сможете вывести его или же инвестировать.
Бонус от активных депозитов
В данный момент данный бонус не активен, но обещается активировать с запуском 7го тарифного плана. Бонус планируется выдавать, в случае, если у вас структура будет иметь определённый оборот средств на протяжении последних 3-х месяцев.
Техническая сторона
Проект имеет лицензионный скрипт H-Script
Уникальный дизайн, изначально сайт переведён на русский и английский языки
Ддос защита предоставляется такой компанией, как Ddos-Guard
SSL шифрование от компании Comodo
Контакты
Телефон: +74993806786
Почта: info@arbitmax.com
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