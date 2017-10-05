Karim Создатель E-Invest.Biz



Имя: Денис Пол: Мужской Адрес: Сибирь Инвестирую в: Другое Регистрация: 10.11.2008 Сообщений: 6,897 Благодарностей: 3,344 УГ: 1 КП: 0.370 награды

ArbitMax - arbitmax.com Легенда проекта

Цитата: Компания ARBITMAX приветствует вас на своем официальном сайте. Наша компания является одной из лидирующих компаний на рынке интернет трафика и делает многомиллионные обороты каждый месяц на различных операциях с интернет трафиком.



Сегодня ARBITMAX это целая команда из профессиональных арбитражников, маркетологов, программистов, экономистов. Мы каждый день работаем над увеличением эффективности нашей компании, что неизменно влечет за собой и постоянное увеличение прибыли. Компания постоянно растет и расширяет свою деятельность на новые регионы, страны и континенты.



Именно поэтому мы представили вам инновационную инвестиционную программу от ARBITMAX, с которой, не обладая специфическими знаниями может заработать каждый! Прежде чем рассказать каким образом вы будете получать тут доход, давайте остановимся подробнее на нашей деятельности. Старт: 10.05.2017



Маркетинг проекта

Как мне сказали, планируется открытие 7 тарифных планов, но на первое время будет действовать только 4 тарифа.

С открытием новых тарифов, первые 4 доработают своё и будут удалены из списка инвестиционных пакетов.



Первые 4 тарифа имеют один нюанс, все начисления можно вывести только в пятницу, с 0:00 по 24:00.

Поэтому, если вы инвестировали, к примеру, в субботу, то проценты выведите в пятницу, а вот депозит, придётся дожидаться следующей пятницы, либо реинвестировать в субботу.



Тариф 1

Инвестиция на 1 неделю

Минимальный депозит: 10$

Максимальный депозит: 99$

Процент: 0.73% в сутки

Доход по депозиту: +5.11% за 7 дней

Реферальная программа: 1% от депозита реферала



Тариф 2

Инвестиция на 2 недели

Минимальный депозит: 100$

Максимальный депозит: 499$

Процент: 0.86% в сутки

Доход по депозиту: +6% за 7 дней

Итого: +12% к депозиту

Реферальная программа: 3% от депозита реферала



Тариф 3

Инвестиция на 3 недели

Минимальный депозит: 500$

Максимальный депозит: 999$

Процент: 1% в сутки

Доход по депозиту: +7% за 7 дней

Итого: +21% к депозиту

Реферальная программа: 5% от депозита реферала



Тариф 4

Инвестиция на 4 недели

Минимальный депозит: 1 000$

Максимальный депозит: 10 000$

Процент: 1.15% в сутки

Доход по депозиту: +8% за 7 дней

Итого: +32.2% к депозиту

Реферальная программа: 5% от депозита реферала



Выплаты: Вывод доступен только по пятницам с 0:00 по 24:00 по МСК

Выплаты производятся в ручную, регламент позволяет вывод до 48 часов

Минимально на вывод: 0.5$

Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvCash, BitCoin

Реферальная программа Зависит от тарифа реферала (см. маркетинг)

При реинвестировании с баланса, так же начисляется партнёрское вознаграждение, поэтому возможен повторный заказ РефБэка

Цитата: РефБэк платится через мой блог (он в подписи). Плачу 50% от начислений. Бонус от оборота:

При достижении определённого оборота средств в вашей первой линии, вы будете получать бонус и вам будет присвоен определённый ранг.

Бонус будет начислен прямо на ваш баланс, от куда сможете вывести его или же инвестировать.



Бонус от активных депозитов

В данный момент данный бонус не активен, но обещается активировать с запуском 7го тарифного плана. Бонус планируется выдавать, в случае, если у вас структура будет иметь определённый оборот средств на протяжении последних 3-х месяцев.





Техническая сторона

Проект имеет лицензионный скрипт H-Script

Уникальный дизайн, изначально сайт переведён на русский и английский языки

Ддос защита предоставляется такой компанией, как Ddos-Guard

SSL шифрование от компании Comodo



Контакты

Телефон: +74993806786

Почта:

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Обратная форма связи



Мой вклад





Согласиться с Правилами Сайта и Зарегистрироваться Мой Логин: Karim 10.05.2017Как мне сказали, планируется открытие 7 тарифных планов, но на первое время будет действовать только 4 тарифа.С открытием новых тарифов, первые 4 доработают своё и будут удалены из списка инвестиционных пакетов.Первые 4 тарифа имеют один нюанс, все начисления можно вывести только в пятницу, с 0:00 по 24:00.Поэтому, если вы инвестировали, к примеру, в субботу, то проценты выведите в пятницу, а вот депозит, придётся дожидаться следующей пятницы, либо реинвестировать в субботу.Инвестиция на 1 неделюМинимальный депозит: 10$Максимальный депозит: 99$Процент: 0.73% в суткиДоход по депозиту: +5.11% за 7 днейРеферальная программа: 1% от депозита рефералаИнвестиция на 2 неделиМинимальный депозит: 100$Максимальный депозит: 499$Процент: 0.86% в суткиДоход по депозиту: +6% за 7 днейИтого: +12% к депозитуРеферальная программа: 3% от депозита рефералаИнвестиция на 3 неделиМинимальный депозит: 500$Максимальный депозит: 999$Процент: 1% в суткиДоход по депозиту: +7% за 7 днейИтого: +21% к депозитуРеферальная программа: 5% от депозита рефералаИнвестиция на 4 неделиМинимальный депозит: 1 000$Максимальный депозит: 10 000$Процент: 1.15% в суткиДоход по депозиту: +8% за 7 днейИтого: +32.2% к депозитуРеферальная программа: 5% от депозита рефералаВывод доступен только по пятницам с 0:00 по 24:00 по МСКВыплаты производятся в ручную, регламент позволяет вывод до 48 часов0.5$PerfectMoney, Payeer, AdvCash, BitCoinЗависит от тарифа реферала (см. маркетинг)При реинвестировании с баланса, так же начисляется партнёрское вознаграждение, поэтому возможен повторный заказ РефБэкаПри достижении определённого оборота средств в вашей первой линии, вы будете получать бонус и вам будет присвоен определённый ранг.Бонус будет начислен прямо на ваш баланс, от куда сможете вывести его или же инвестировать.В данный момент данный бонус не активен, но обещается активировать с запуском 7го тарифного плана. Бонус планируется выдавать, в случае, если у вас структура будет иметь определённый оборот средств на протяжении последних 3-х месяцев.Проект имеет лицензионный скрипт H-ScriptУникальный дизайн, изначально сайт переведён на русский и английский языкиДдос защита предоставляется такой компанией, как Ddos-GuardSSL шифрование от компании ComodoТелефон: +74993806786Почта: info@arbitmax.com Live ЧатОбратная форма связиKarim

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