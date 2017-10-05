Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ArbitMax - arbitmax.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Важная информация
Уважаемый гость, начинается онлайн-награждение "Бизнес-леди MMGP - 2017" (призовой фонд $2295)!
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 01:05
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 6,897
Благодарностей: 3,344
УГ: 1
КП: 0.370
награды Волшебный горшочек 
ArbitMax - arbitmax.com
Легенда проекта
Цитата:
Компания ARBITMAX приветствует вас на своем официальном сайте. Наша компания является одной из лидирующих компаний на рынке интернет трафика и делает многомиллионные обороты каждый месяц на различных операциях с интернет трафиком.

Сегодня ARBITMAX это целая команда из профессиональных арбитражников, маркетологов, программистов, экономистов. Мы каждый день работаем над увеличением эффективности нашей компании, что неизменно влечет за собой и постоянное увеличение прибыли. Компания постоянно растет и расширяет свою деятельность на новые регионы, страны и континенты.

Именно поэтому мы представили вам инновационную инвестиционную программу от ARBITMAX, с которой, не обладая специфическими знаниями может заработать каждый! Прежде чем рассказать каким образом вы будете получать тут доход, давайте остановимся подробнее на нашей деятельности.
Старт: 10.05.2017

Маркетинг проекта

Как мне сказали, планируется открытие 7 тарифных планов, но на первое время будет действовать только 4 тарифа.
С открытием новых тарифов, первые 4 доработают своё и будут удалены из списка инвестиционных пакетов.

Первые 4 тарифа имеют один нюанс, все начисления можно вывести только в пятницу, с 0:00 по 24:00.
Поэтому, если вы инвестировали, к примеру, в субботу, то проценты выведите в пятницу, а вот депозит, придётся дожидаться следующей пятницы, либо реинвестировать в субботу.

Тариф 1
Инвестиция на 1 неделю
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 99$
Процент: 0.73% в сутки
Доход по депозиту: +5.11% за 7 дней
Реферальная программа: 1% от депозита реферала

Тариф 2
Инвестиция на 2 недели
Минимальный депозит: 100$
Максимальный депозит: 499$
Процент: 0.86% в сутки
Доход по депозиту: +6% за 7 дней
Итого: +12% к депозиту
Реферальная программа: 3% от депозита реферала

Тариф 3
Инвестиция на 3 недели
Минимальный депозит: 500$
Максимальный депозит: 999$
Процент: 1% в сутки
Доход по депозиту: +7% за 7 дней
Итого: +21% к депозиту
Реферальная программа: 5% от депозита реферала

Тариф 4
Инвестиция на 4 недели
Минимальный депозит: 1 000$
Максимальный депозит: 10 000$
Процент: 1.15% в сутки
Доход по депозиту: +8% за 7 дней
Итого: +32.2% к депозиту
Реферальная программа: 5% от депозита реферала

Выплаты: Вывод доступен только по пятницам с 0:00 по 24:00 по МСК
Выплаты производятся в ручную, регламент позволяет вывод до 48 часов
Минимально на вывод: 0.5$
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvCash, BitCoin
Реферальная программа Зависит от тарифа реферала (см. маркетинг)
При реинвестировании с баланса, так же начисляется партнёрское вознаграждение, поэтому возможен повторный заказ РефБэка
Цитата:
РефБэк платится через мой блог (он в подписи). Плачу 50% от начислений.
Бонус от оборота:
При достижении определённого оборота средств в вашей первой линии, вы будете получать бонус и вам будет присвоен определённый ранг.
Бонус будет начислен прямо на ваш баланс, от куда сможете вывести его или же инвестировать.

Бонус от активных депозитов
В данный момент данный бонус не активен, но обещается активировать с запуском 7го тарифного плана. Бонус планируется выдавать, в случае, если у вас структура будет иметь определённый оборот средств на протяжении последних 3-х месяцев.


Техническая сторона
Проект имеет лицензионный скрипт H-Script
Уникальный дизайн, изначально сайт переведён на русский и английский языки
Ддос защита предоставляется такой компанией, как Ddos-Guard
SSL шифрование от компании Comodo

Контакты
Телефон: +74993806786
Почта: info@arbitmax.com
Чат Telegram
Канал Telegram
Live Чат
Обратная форма связи

Мой вклад


Мой Логин: Karim
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Гонка РефБэков, Страховки, Компенсации, Оплачиваю постинг, Реф.Программа. Выплатил более 150 000$
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Последний раз редактировалось Karim; Сегодня в 01:11.
Karim на форуме  
Старый Сегодня, 01:24
#2
Специалист
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: районы кварталы
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.11.2016
Сообщений: 1,874
Благодарностей: 262
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: ArbitMax - arbitmax.com
депозит
Date : 05/10/2017 22:36
From/To Account : U12638***
Amount : -10.00
Currency : USD
Batch : 175745636
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 323, magicshlong.
Payment ID : 323
__________________
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magicshlong на форуме  
Старый Сегодня, 02:10
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Internet
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 2,323
Благодарностей: 962
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ArbitMax - arbitmax.com
Сильно напомнил binjump-company от этого же ТСа.
profit-info-com на форуме  
Сказали спасибо:
Smirnov Nikolay (Сегодня)
Старый Сегодня, 02:23
#4
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 40,646
Благодарностей: 39,881
Записей в блоге: 11
УГ: 62
КП: 0.085
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: ArbitMax - arbitmax.com
Цитата:
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
Первые 4 тарифа имеют один нюанс, все начисления можно вывести только в пятницу, с 0:00 по 24:00.
Поэтому, если вы инвестировали, к примеру, в субботу, то проценты выведите в пятницу, а вот депозит, придётся дожидаться следующей пятницы, либо реинвестировать в субботу.
Ой как хитро однако, как только не изощряться админки, что бы потянуть одеяло не себя, да побольше..
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:25
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