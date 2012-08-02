Tesla начала принимать заказы на солнечную крышу, но не все так гладко
10 мая компания Tesla открыла заказы и объявила информацию о ценах на новый продукт «Солнечная крыша». В заявлении компании сообщается, что в среднем домовладелец может рассчитывать на $ 21,85 за квадратный фут. Кроме того, вместе с визуальным преимуществом крыши владелец дома увеличивает стоимость своей недвижимости. Для удобства расчета стоимости замены или установки солнечной крыши, компания запустила на своем сайте специальный калькулятор. Для расчета цены используют такие данные, как размер крыши, среднюю цену на электричество в стране и количество солнечного света, получаемого районом за год.
Чтобы зарезервировать заказ на солнечную крышу, клиенты Tesla должны внести оплату в размере $ 1000. Для монтажа крыши будут использоваться плитки как с солнечными панелями, так и без, что позволит клиентам выбирать, какое количество панелей им необходимо. Возможность регулирования количества панелей позволит индивидуально подобрать необходимую вырабатываемую мощность, исходя их потребления электричества.
Оценка в $ 21,85 за квадратный фут взята из расчета 35% плиток с солнечными панелями. Генеральный директор компании Илон Маск объяснил, что для большинства крыш будет достаточно и 40% плиток с солнечными элементами, но некоторые могут иметь и 70%. Крыша от Tesla будет продаваться с «бесконечной гарантией» на весь срок службы, при этом гарантирована выработка солнечной энергии в течение 30 лет.
Маск также добавил, что помимо энергосбережения, крыша будет выглядеть на доме лучше, чем продукты конкурентов. После монтажа «солнечной крыши» у вас будет самый красивый дом среди соседей. Сейчас можно заказать гладкую черную и тестурированную стеклянные черепицы для солнечных крыш. К 2018 года в продаже появится тосканский и французский шифер. Увы, элементы крыши стоят дороже, чем ожидалось, а обещание компании сделать продукт по низшей на рынке цене не свершилось. Маск объяснил это тем, что крыша дешевле в долгосрочной перспективе, ведь помогает экономить за счет вырабатываемой энергии.