Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,435 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Tesla начала принимать заказы на солнечную крышу, но не все так гладко

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, начинается онлайн-награждение "Бизнес-леди MMGP - 2017" (призовой фонд $2295)!
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:58
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 877
Благодарностей: 371
УГ: 6
КП: 0.232
подарки
Tesla начала принимать заказы на солнечную крышу, но не все так гладко
10 мая компания Tesla открыла заказы и объявила информацию о ценах на новый продукт «Солнечная крыша». В заявлении компании сообщается, что в среднем домовладелец может рассчитывать на $ 21,85 за квадратный фут. Кроме того, вместе с визуальным преимуществом крыши владелец дома увеличивает стоимость своей недвижимости. Для удобства расчета стоимости замены или установки солнечной крыши, компания запустила на своем сайте специальный калькулятор. Для расчета цены используют такие данные, как размер крыши, среднюю цену на электричество в стране и количество солнечного света, получаемого районом за год.



Чтобы зарезервировать заказ на солнечную крышу, клиенты Tesla должны внести оплату в размере $ 1000. Для монтажа крыши будут использоваться плитки как с солнечными панелями, так и без, что позволит клиентам выбирать, какое количество панелей им необходимо. Возможность регулирования количества панелей позволит индивидуально подобрать необходимую вырабатываемую мощность, исходя их потребления электричества.

Оценка в $ 21,85 за квадратный фут взята из расчета 35% плиток с солнечными панелями. Генеральный директор компании Илон Маск объяснил, что для большинства крыш будет достаточно и 40% плиток с солнечными элементами, но некоторые могут иметь и 70%. Крыша от Tesla будет продаваться с «бесконечной гарантией» на весь срок службы, при этом гарантирована выработка солнечной энергии в течение 30 лет.

Маск также добавил, что помимо энергосбережения, крыша будет выглядеть на доме лучше, чем продукты конкурентов. После монтажа «солнечной крыши» у вас будет самый красивый дом среди соседей. Сейчас можно заказать гладкую черную и тестурированную стеклянные черепицы для солнечных крыш. К 2018 года в продаже появится тосканский и французский шифер. Увы, элементы крыши стоят дороже, чем ожидалось, а обещание компании сделать продукт по низшей на рынке цене не свершилось. Маск объяснил это тем, что крыша дешевле в долгосрочной перспективе, ведь помогает экономить за счет вырабатываемой энергии.

Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Сказали спасибо:
inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:23
#2
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,585
Благодарностей: 815
УГ: 5
КП: 0.112
подарки
Re: Tesla начала принимать заказы на солнечную крышу, но не все так гладко
как и предполагалось вышло дороже, но раз дают такую долгую гарантию, то оно того стоит. вложения должны окупиться.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 вне форума  
Сказали спасибо:
Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:26
#3
Премиум
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 5,299
Благодарностей: 1,587
УГ: 6
КП: 0.168
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Tesla начала принимать заказы на солнечную крышу, но не все так гладко
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
В заявлении компании сообщается, что в среднем домовладелец может рассчитывать на $ 21,85 за квадратный фут.
11 футов это около кв. метра, и за метр цена уже не кажется такой привлекательной - 240$
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 249$
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)/Кэш до 18% с Aliexpress
Все лучшее в одном месте! Жми!
Aliaksandre на форуме  
Старый Сегодня, 01:35
#4
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 877
Благодарностей: 371
УГ: 6
КП: 0.232
подарки
Автор темы Re: Tesla начала принимать заказы на солнечную крышу, но не все так гладко
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
как и предполагалось вышло дороже, но раз дают такую долгую гарантию, то оно того стоит. вложения должны окупиться.
Да, было сомнение у всех насчет цены. Нужно будет следить, как работают они. Не будет ли жалоб на крышу, на заниженное количество от расчетного объема вырабатываемого электричества
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тюменская фитнес-студия начала принимать биткойны Анна Чернобай Новости криптовалют 2 06.01.2017 00:38
«Центральная касса» начала принимать карты «Мир» seter Новости платежных систем 8 23.11.2016 15:00
Tesla презентовала солнечную крышу нового типа kislov Новости в мире финансов и инвестиций 62 12.11.2016 23:21
Яндекс.Касса начала принимать карты «Мир» Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 3 15.09.2016 12:02
Википедия начала принимать пожертвования в Bitcoin Alex077 Новости криптовалют 3 12.08.2014 12:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар X-MEN
Pureperidotprofit - www.pureperidotprofit.com
От X-MEN в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Инвесторы готовятся к грядущему буму на рынке недвижимости России
От Oziris в разделе «Горячие новости»
Аватар seter
МВФ разрешил Украине не платить $3 млрд по долгу перед РФ
От seter в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Рубль скачет вслед за нефтью
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Evgeniy Dyachkov
Home Work - образовательный (молодёжный) трафик | Официальный топ
От Evgeniy Dyachkov в разделе «Партнерские программы»
Аватар rusy25
Программы для учёта инвестирования в инвест.фонды
От rusy25 в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
.     
Пользователей
410,435
Тем
469,077
Сообщений
11,585,212

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube