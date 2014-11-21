Получай биткоины за игры. И кран без задержек

Отличный сайт.
После регистрации заходим во вкладку "FAUCET"
Здесь собираем сатоши от 1 до 6 за раз, но самое главное без временных задержек. т.е. можно собирать столько, сколько захотите- пока не надоест.
Нажимаем "CLAIM FREE BITCOIN" , вводим капчу, и получаем сатоши.
Капчи простые, антиботов нет. все легко и понятно.
Другой вид заработка это заработок на играх.
Заходим во вкладку "PLAY GAMES"
Здесь выбираем одну из пяти игр и просто играем и зарабатываем.
За одну игру в среднем получается около 1000 сатошей. всего за несколько минут.
Есть еще заработок на заданиях.Это если первых двух мало)
На сайте присутствует система уровней. Чем выше уровень тем больше награда.
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