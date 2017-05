Lonsdayl



Акции Snapchat упали в цене на 21,5% за полтора часа Всего за полтора часа торгов после публикации отчета, акции Snapchat упали на 21,5% до $ 18,30.







Чистый убыток компании составил $ 2 млрд в текущем квартале, что было обусловлено компенсацией акций, связанной с выходом Snapchat на IPO в феврале 2017 года.



Ключевые показатели финансового отчета Q1 материнской компании Snap Inc.: Скорректированный доход на акцию : чистый убыток в размере $ 0,20, а ожидалось — $ 0,16.

: чистый убыток в размере $ 0,20, а ожидалось — $ 0,16. Выручка : $ 149,6 млн против прогноза $159 млн. В целом, выручка увеличилась на 286% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

: $ 149,6 млн против прогноза $159 млн. В целом, выручка увеличилась на 286% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество активных пользователей: 166 миллионов, а в прошлом году было 122 млн. В целом, показатель вырос на 36%.

Инвесторы с нетерпением ждут действия компании. Главные вопросы — сможет ли Snapchat развивать свой рекламный бизнес и базу пользователей при ожесточенной конкуренции с такими гигантами, как Facebook. Акционерам нужны доказательства того, что Snap может расти и монетизировать молодую пользовательскую базу, основная часть которой сконцентрированна в высокоразвитых странах.



