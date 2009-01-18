Конкурс "Чемпионат мира по хоккею 2017" (призовой фонд от 100 поинтов)

18 мая начинается 1/4 финал чемпионата мира по хоккею, до старта первого матча у Вас есть возможность принять участие в этом конкурсе.
Спонсор конкурса - Betonmoney
Призовой фонд - 100$+
Условия конкурса:
1.
Необходимо угадать победителя чемпионата мира по хоккею, название сборной нужно оставлять в этой теме.
2.
Участвовать может любой пользователь mmgp, имеющий 1 поинт на балансе. Если нету поинта, то нужно поставить 1$ в споре
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3.
Призовой фонд составляет 100$ + взносы участников по 1$, призовой фонд делится в равных количествах. Выплаты в поинтах.
4.
Запрещено редактирование прогнозов. Все спорные моменты решаются на усмотрение организаторов конкурса.