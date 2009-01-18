Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Конкурс "Чемпионат мира по хоккею 2017" (призовой фонд от 100 поинтов)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP, посвященные букмекерству.
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Уважаемый гость, начинается онлайн-награждение "Бизнес-леди MMGP - 2017" (призовой фонд $2295)!
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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#1
MMGP
 
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Конкурс "Чемпионат мира по хоккею 2017" (призовой фонд от 100 поинтов)
18 мая начинается 1/4 финал чемпионата мира по хоккею, до старта первого матча у Вас есть возможность принять участие в этом конкурсе.

Спонсор конкурса - Betonmoney

Призовой фонд - 100$+

Условия конкурса:

1. Необходимо угадать победителя чемпионата мира по хоккею, название сборной нужно оставлять в этой теме.

2. Участвовать может любой пользователь mmgp, имеющий 1 поинт на балансе. Если нету поинта, то нужно поставить 1$ в споре.

3. Призовой фонд составляет 100$ + взносы участников по 1$, призовой фонд делится в равных количествах. Выплаты в поинтах.

4. Запрещено редактирование прогнозов. Все спорные моменты решаются на усмотрение организаторов конкурса.
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