Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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REAL AIRPORT - real-airport.com

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, начинается онлайн-награждение "Бизнес-леди MMGP - 2017" (призовой фонд $2295)!
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Вчера, 23:52
#1
Любитель
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Адрес: Украина (г. Харьков)
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.08.2014
Сообщений: 307
Благодарностей: 13
УГ: 1
КП: 0.193
REAL AIRPORT - real-airport.com
Приветствую всех Форумчан, я не являюсь админом/владельцем сайта.
Дата запуска проекта: 09.05.2017 г.


Цитата:
REAL-AIRPORT - это уникальная онлайн игра, в которой каждый пользователь может зарабатывать реальные деньги игровым путем.
REAL-AIRPORT дает возможность попробовать себя в роли бизнесмена без каких либо знаний в экономике.

После регистрации вы получите бонус в размере 2000 СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ (20 рублей), а так же вы можете дополнительно заработать 10%/5%/3%/2% от пополнений ваших приглашенных друзей благодаря 4-х уровневой партнерской программе.

Об игре:
Аэропорт

Данное здание предназначено для сбора прибыли с ваших самолетов. В аэропорту находится ваш кабинет статистики по всем вашим самолетам и их количеству. Подробная статистика прибыли по каждому из самолетов. А так же возможность перевода прыбыли в кассу для ее вывода на платежные системы.

Бонусы:
Бонус за регистрацию - 20 СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ (стоимостью 20 руб.)!
В честь майских праздников до 31-го числа ( включительно ) +40% серебряных монет при пополнении .

Платежные системы:
Payeer

Реферальная программа:
за рефералов 1-го уровня - 10% ( от любой суммы пополнения )
за рефералов 2-го уровня - 5% ( от любой суммы пополнения )
за рефералов 3-го уровня - 3% ( от любой суммы пополнения )
за рефералов 4-го уровня - 2% ( от любой суммы пополнения )

Выплаты: Автоматом

Мой вклад:


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