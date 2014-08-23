REAL AIRPORT - real-airport.com

Приветствую всех Форумчан, я не являюсь админом/владельцем сайта.
Дата запуска проекта: 09.05.2017 г.
Цитата:
|
REAL-AIRPORT - это уникальная онлайн игра, в которой каждый пользователь может зарабатывать реальные деньги игровым путем.
REAL-AIRPORT дает возможность попробовать себя в роли бизнесмена без каких либо знаний в экономике.
После регистрации вы получите бонус в размере 2000 СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ (20 рублей), а так же вы можете дополнительно заработать 10%/5%/3%/2% от пополнений ваших приглашенных друзей благодаря 4-х уровневой партнерской программе.
Об игре:
Аэропорт
Данное здание предназначено для сбора прибыли с ваших самолетов. В аэропорту находится ваш кабинет статистики по всем вашим самолетам и их количеству. Подробная статистика прибыли по каждому из самолетов. А так же возможность перевода прыбыли в кассу для ее вывода на платежные системы.
Бонусы:
Бонус за регистрацию - 20 СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ (стоимостью 20 руб.)!
В честь майских праздников до 31-го числа ( включительно ) +40% серебряных монет при пополнении .
Платежные системы:
Payeer
Реферальная программа:
за рефералов 1-го уровня - 10% ( от любой суммы пополнения )
за рефералов 2-го уровня - 5% ( от любой суммы пополнения )
за рефералов 3-го уровня - 3% ( от любой суммы пополнения )
за рефералов 4-го уровня - 2% ( от любой суммы пополнения )
Выплаты: Автоматом
Мой вклад: