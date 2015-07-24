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Стартап Updox привлек 12,7 млн долларов в рамках финансирования серии В.

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Стартап Updox привлек 12,7 млн долларов в рамках финансирования серии В.

Стартап Updox размещённый в Дублине, штат Огайо, США, предоставляющий услуги по координации медицинской помощи и решениям для подключения к медицинским учреждениям, привлек 12,7 млн долларов в рамках финансирования серии В.

Раунд прошел под руководством TT Capital Partners с участием Tamarind Hill и Rev1 Ventures.

Компания планирует использовать средства для расширения своей деятельности, найма новых сотрудников и продолжения разработки платформы.

На сегодняшней момент стартап Updox насчитывает более 40000 врачей и 60 миллионов пациентов на своей защищённой коммуникационной платформе. Updox предоставляет независимым поставщикам медицинских услуг, таким как врачебным практикам, аптекам, лабораториям, решения, позволяющие им более эффективно управлять своим бизнесом и повышать эффективность путем обмена данными о пациентах и планах помощи, планирования назначений, осуществления платежей, предоставление уведомлений об уходе и соблюдение требований к отчетности.
Updox занимает 571 место в списке 5000 самых быстрорастущих частных компаний Америки.

Майкл Морган, главный исполнительный директор компании Updox заявил: «Нам удалось продемонстрировать масштабность нашей платформы до повышения институционального капитала. Теперь, при поддержке этих партнеров, мы можем значительно расширить наши услуги на рынке ».

Перевод специально для форума mmgp.ru
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