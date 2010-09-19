Mya Systems привлек $11,4 млн для своего высокоинтеллектуального бота-рекрутера

Стартап Mya Systems, ранее известный как FirstJob, сегодня объявил о привлечении инвестиций в размере $11,4 млн. для дальнейшего развития своего бота-рекрутера, который использует искусственный интеллект для полной автоматизации всей информационной работы и проведения полноценных собеседований с претендентами на рабочие вакансии. Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Emergence Capital.
”Существующая рекрутинговая индустрия состоит из систем отслеживания кандидатов (ATS), онлайн-оценок, рекомендаций работников и профессиональных сайтов“, – сообщил основатель и главный исполнительный директор Mya Systems Эяль Граевский во время своего интервью изданию VentureBeat. ”На данном рынке сейчас наблюдается некоторый дисбаланс, о чем свидетельствует тот факт, что 75 процентов кандидатов, подающих заявки на должности, не получают ответа от потенциальных работодателей, а 54 процента работодателей заявляют, что найти квалифицированных сотрудников становится все труднее“.
По словам Граевского, Mya Systems запустила свой сервис в прошлом году и работает с такой скоростью, что планирует обслужить к концу этого года 2 миллиона претендентов на вакансии. ”Все это трансформируется в более чем 50 миллионов сообщений, каждое из которых представляет собой множество полезных сведений о кандидате“, – отметил он. Mya Systems использует технологии обработки естественного языка и технологии машинного обучения, чтобы автоматизировать весь процесс предварительного отбора при приеме на работу, в частности, поиск кандидатов, планирование и сам процесс собеседования. Высокоинтеллектуальный чат-бот может свободно общаться с кандидатами, используя различные каналы, включая SMS, электронную почту и Facebook Messenger.
Облачная технология, которая легко интегрируется с существующими ATS-клиентами, различными карьерными сайтами и календарными системами, в настоящее время проходит стадию активного бета-тестирования. По словам Граевского, стартап уже сотрудничает с тремя из пяти самых крупных кадровых агентств, а также с несколькими компаниями из списка Fortune 500.
В индустрии рекрутинга уже имеется несколько подобных AI-приложений. Например, Teamable исследует социальные сети сотрудников для улучшения реферальной программы, а Beamery использует эффективное управление взаимоотношениями со своими клиентами, сочетая в себе маркетинговые инструменты и искусственный интеллект, для поиска наиболее подходящих кандидатов на рабочие вакансии.
Основанная в 2012 году и базирующаяся в Сан-Франциско, компания Mya Systems привлекла в общей сложности $11,4 млн. инвестиций. Трехмиллионный посевной раунд финансирования, завершившийся в 2012 году, был преобразован в текущий раунд, комментирует Граевский. Стартап планирует использовать полученные средства для найма дополнительных инженеров в сфере машинного обучения и специалистов по информационным технологиям, рассчитывая увеличить свою команду до 20 сотрудников к началу лета текущего года.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://venturebeat.com/2017/05/10/m...uiter-chatbot/
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