Bitcoin Luis Ltd. - bitluis.com

О компании.(гугл перевод)
Биткоин Луис Лтд. участвует в Биткоин торговле и горнодобывающей промышленности. Сегодня, когда криптовалюта-это одна из самых быстрорастущих сфер инвестиционного рынка, это современная компания участвует в финансовой деятельности, связанной с bitcoin торговли и добычи полезных ископаемых. Опытный технический персонал осторожными и делать все возможное для безопасности своих инвестиций и стабильной прибыли.
Почему Биткойн торговле и горнодобывающей промышленности так интересны для нас? Прежде всего потому, что Биткоин Луис Лтд. имеет собственную мощную горнодобывающего оборудования и достаточно навыков, чтобы использовать его. Во-вторых, у нас самые лучшие опытных трейдеров, которые умеют приносить прибыль от своей торговли. Не так давно, практически никто даже не слышал о Биткоин. После того, как его цена взлетела осенью 2013 года и после впечатляющего падения в начале 2014 года, стал все больше и больше людей заинтересованы в этой криптовалюты, а некоторые из них даже начали горнодобывающей промышленности или торговли. В то время как это становится все более и более помоему сложно - Биткоин Луис Лтд. использует наиболее мощное оборудование для этого процесса и получение максимальной прибыли. В настоящее время Биткоин довольно часто близки к новости дня в деловой части любого новостного портала. Как правило, из-за его высокой ценовых колебаний и рассказы людей, она внесла в миллионеры.
ИНВЕСТ ПЛАНЫ 10% в день
Ƀ0.02 -Ƀ1
навсегда
12% в день
Ƀ1.00000001 -Ƀ5
навсегда
15% в день
Ƀ5.0000000 -нет ЛИМИТА
навсегда
Проект работает с Perfectmoney AdvCash Bitcoin Минимальный депозит составляет 0,02 BTC.
Выплаты инстант. Минимальная сумма вывода составляет 0,001 BTC комиссии на вывод у Perfectmoney AdvCash нет, у Вitcoin сбор Ƀ0.0001 . Выплаты инстант.