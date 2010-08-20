Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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asiadigicoin.org - Asiadigicoin (ADCN)

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Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,803
Благодарностей: 3,204
УГ: 2
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награды Волшебный горшочек 
asiadigicoin.org - Asiadigicoin (ADCN)


Торговый символ: ADCN
Год основания: 19.02.2016
Протокол генерации: POW
Основатель: asiadigicoin
Алгоритм: Scrypt

Asiandigicoin – электронная криптовалюта с открытым кодом.

Преимущества:
– Высокая доступность и распространение. Отправка валюты в любую точку мира.
– Простота в использовании. Для работы с валютой необходима установка программного обеспечения кошелька.
– Дешевые и быстрые переводы. Мгновенное проведение транзакций практически при нулевых комиссиях. Высокая скорость обработки транзакций.
– Безопасные платежи и защита информации. Все переводы защищены сложными методами криптошифрования данных.

Сайт: asiadigicoin.org
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Метки
asiadigicoin, asiadigicoin майнинг, asiadigicoin отзывы
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