asiadigicoin.org - Asiadigicoin (ADCN)

Торговый символ:
ADCN
Год основания:
19.02.2016
Протокол генерации:
POW
Основатель:
asiadigicoin
Алгоритм:
Scrypt
Asiandigicoin
– электронная криптовалюта с открытым кодом.
Преимущества:
– Высокая доступность и распространение. Отправка валюты в любую точку мира.
– Простота в использовании. Для работы с валютой необходима установка программного обеспечения кошелька.
– Дешевые и быстрые переводы. Мгновенное проведение транзакций практически при нулевых комиссиях. Высокая скорость обработки транзакций.
– Безопасные платежи и защита информации. Все переводы защищены сложными методами криптошифрования данных.
Сайт: asiadigicoin.org
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