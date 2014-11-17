Ceres Imaging привлек $5 миллионов для анализа аэрофотоизображений

Ceres Imaging, расположенная в Окленде (Калифорния, США) компания, занимающаяся обработкой спектральных аэрофотоснимков и аналитикой для сельскохозяйственного сектора, получила 5 миллионов долларов инвестиций в Серии А. Раунд возглавила компания Romulus Capital.
Компания, которая получила на сегодняшний день в общей сложности 8 миллионов долларов инвестиций, намерена использовать полученные средства для роста, выхода на новые рынки и найма дополнительных сотрудников.
Основанная Эшвином Мадгавкаром (учредитель и главный исполнительный директор), компания Ceres Imaging предоставляет платформу по анализу аэрофотоизображений, которая фиксирует, обрабатывает и предоставляет спектральные изображения высокого разрешения для сельского хозяйства. Решение обеспечивает применение передовых технологий в области спектральных изображений в полевых работах. Компания использует опыт своей команды агрономов, гидрологов и специалистов по дистанционному зондированию для преобразования данных аэрофотоснимков в практические руководства для производителей сельскохозяйственной продукции.
Ceres Imaging помогает производителям принимать важные решения о распределении ресурсов, показывая им состояние здоровья растений в режиме реального времени в течение вегетационного периода. Для клиентов отсутствуют какие-либо первоначальные расходы, не нужно покупать никакое оборудование, есть только плата за акр.
Компания, которая в настоящее время обслуживает сотни тысяч акров по всей территории США и Австралии, причем в ее сферу работы входят различные культуры - от лесных орехов и овощей до кукурузы и сои, также получила гранты от Elemental Accelerator, Министерства сельского хозяйства США и штата Калифорния.
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Перевод специально для MMGP.ru