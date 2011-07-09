CryptoCashBank - cryptocashbank24.com

Я не Админ и не создатель проекта (тема носит ознакомительный характер)
Старт проекта: 10.05.2017
О компании (взято с сайта):
Цитата:
CryptoCashBank24 приносит финансовую свободу всем в мире. Мы знаем, что важно, и поэтому мы упорно трудимся, чтобы убедиться, что каждый, кто имеет доступ в Интернет, может достичь финансовой свободы. У нас есть много разных проектов, которые приносят нам более 2000% прибыли в месяц, начиная с добычи биткойнов и заканчивая торговлей различными криптовалютами и многими другими. Присоединяйтесь к нам сегодня бесплатно и вы достигните финансовой свободы
План "Beginner" – 2% ежедневно в течение 30 дней - возрат депозита в конце (10$-100$); План "Silver" – 7% ежедневно в течение 30 дней - депозит включен в выплаты (101$-500$); План "Gold" – 9% ежедневно в течение 35 дней - депозит включен в выплаты (501$-1500$); План "Platin" – 11% ежедневно в течение 40 дней - депозит включен в выплаты (1501$-5000$); План "Pro Trader" – 15% ежедневно в течение 60 дней - депозит включен в выплаты (5001$-50000$)
Партнёрская программа: одноуровневая - 5% от депозита приглашенного
О чем вы тут толкуете не могу понять. Тут же планы скамерские, разве не очевидно? Кидай от сотки и получай 7% в день в течение 30 дней - конечно же админ потянет такой маркетинг, и конечно же чириконосцам в конце срока вернет их депы.
Монитор как раз символический взял, думаю скоро и пейды с чириками застрахованными пойдут.