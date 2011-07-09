Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CryptoCashBank - cryptocashbank24.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:08
#1
Представитель FairMonitor
Премиум
 
Аватар andkrs
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 4,859
Благодарностей: 2,081
УГ: 7
КП: 0.363
подарки
CryptoCashBank - cryptocashbank24.com
Я не Админ и не создатель проекта (тема носит ознакомительный характер)

Старт проекта: 10.05.2017





О компании (взято с сайта):


Цитата:
CryptoCashBank24 приносит финансовую свободу всем в мире. Мы знаем, что важно, и поэтому мы упорно трудимся, чтобы убедиться, что каждый, кто имеет доступ в Интернет, может достичь финансовой свободы. У нас есть много разных проектов, которые приносят нам более 2000% прибыли в месяц, начиная с добычи биткойнов и заканчивая торговлей различными криптовалютами и многими другими. Присоединяйтесь к нам сегодня бесплатно и вы достигните финансовой свободы

Инвестиционные условия:


План "Beginner" – 2% ежедневно в течение 30 дней - возрат депозита в конце (10$-100$);
План "Silver" – 7% ежедневно в течение 30 дней - депозит включен в выплаты (101$-500$);
План "Gold" – 9% ежедневно в течение 35 дней - депозит включен в выплаты (501$-1500$);
План "Platin" – 11% ежедневно в течение 40 дней - депозит включен в выплаты (1501$-5000$);
План "Pro Trader" – 15% ежедневно в течение 60 дней - депозит включен в выплаты (5001$-50000$)


Партнёрская программа: одноуровневая - 5% от депозита приглашенного

Мин. вклад: 10$

Макс. вклад: 50.000$

Платежные системы: Bitcoin

Наш вклад в проект (листинг):

https://blockchain.info/tx/9b9ba6d91...86289a87aff8ff


Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
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Последний раз редактировалось andkrs; Сегодня в 22:17. Причина: правка
andkrs на форуме  
Сказали спасибо:
FairMonitor (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:17
#2
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 40,636
Благодарностей: 39,881
Записей в блоге: 11
УГ: 62
КП: 0.085
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награды Волшебный горшочек 
Re: CryptoCashBank - cryptocashbank24.com
Опять банк? Не тот ли северный олень? Что скупал все и вся вернулся.. ) Но тут пока только Биткойн, плавно будет работать и возможно, что то добавит из эпс в будущем..

Первый план как то теряется на фоне остальных, с включенным депозитом в выплату, странно такое видеть.

Цитата:
Сообщение от andkrs Посмотреть сообщение
Старт проекта: 10.05.2017
На сайте другая инфа:



Ну а баннер вообще убил.


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Последний раз редактировалось Smirnov Nikolay; Сегодня в 22:27.
Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 22:27
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 11,945
Благодарностей: 13,458
УГ: 9
КП: 0.308
награды Волшебный горшочек 
Re: CryptoCashBank - cryptocashbank24.com
соцсети не активны , но ролик и чат уже есть
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oak tree на форуме  
Старый Сегодня, 22:29
#4
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 40,636
Благодарностей: 39,881
Записей в блоге: 11
УГ: 62
КП: 0.085
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: CryptoCashBank - cryptocashbank24.com
Не мешало еще указывать в топике регламент выплат, Инстант или же ручные, если ручные то сколько.
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 22:33
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,189
Благодарностей: 11,040
УГ: 17
КП: 0.032
подарки
Re: CryptoCashBank - cryptocashbank24.com
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
cryptocashbank24.com - NOT Licensed
и этот наглец пришол наши сотки собирать!
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
свежий средник - деп в выплатах!
kodyaich на форуме  
Сказали спасибо:
Kovacs (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:47
#6
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 4,731
Благодарностей: 1,438
УГ: 1
КП: 0.161
подарки
Re: CryptoCashBank - cryptocashbank24.com
Судя по планам, админка хочет соточки...
__________________
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Rbk7 на форуме  
Старый Сегодня, 22:49
#7
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 7,429
Благодарностей: 3,631
УГ: 51
КП: 0.333
Re: CryptoCashBank - cryptocashbank24.com
О чем вы тут толкуете не могу понять. Тут же планы скамерские, разве не очевидно? Кидай от сотки и получай 7% в день в течение 30 дней - конечно же админ потянет такой маркетинг, и конечно же чириконосцам в конце срока вернет их депы.
Монитор как раз символический взял, думаю скоро и пейды с чириками застрахованными пойдут.
__________________
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Conqueror-V на форуме  
Старый Сегодня, 22:53
#8
Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 3,200
Благодарностей: 3,626
УГ: 3
КП: 0.321
Re: CryptoCashBank - cryptocashbank24.com
Нет лицухи. только крипта. планы дебильноватые - проходим мимо. Можно ради интереса понаблюдать за движухой пару дней.
__________________
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evro79 на форуме  
Старый Сегодня, 22:57
#9
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 40,636
Благодарностей: 39,881
Записей в блоге: 11
УГ: 62
КП: 0.085
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награды Волшебный горшочек 
Re: CryptoCashBank - cryptocashbank24.com
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
и этот наглец пришол наши сотки собирать!
Так еще и без лицензии.. ну вообщем без комментариев..
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Smirnov Nikolay на форуме  
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