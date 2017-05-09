Liua Интересующийся

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 09.05.2017 Сообщений: 15 Поблагодарили: 1 раз УГ: 0 КП: 0.000

vastbit.top биржи продажа покупка единым ордером, аналогов нет.Топ сайт, FREE пакеты





Vastbit не является торговой площадкой. Vastbit - стабильный ресурс предоставления услуг, в разрезе таких сервисов:



1. Сервис Lift



Как работает:



Сервис Lift является одним предложений по предоставлению услуг платформой VastВit. Данный механизм является многофункциональным алгоритмом, позволяющим Пользователю одновременно совершить операцию по продаже и покупке криптовалюты Bitcoin. В обязательства партнеров Bitcoin Holdin Ltd входит "финансирование операций, совершенных на платформе расположенной по адресу



Пользователь совершает выбор и фиксацию котировок сделки самостоятельно, вводит количество Bitcoin не превышающее его working Deposit, подтверждает действие единым ордером продажи/покупки криптовалюты Bitcoin.



В сервисе Lift предоставляется возможность, без рисков зафиксировать позиции выгодных котировок, которые проверяются механизмом на % доходности сделки и предоставляется расчет дохода Пользователя от сделки в финансовом ордере.



Сделка которая является не выгодной недопустима и будет заблокирована системой Lift.



Working Deposit - механизм для работы в сервисе Lift. После подписания контракта Privat или Sponsor (с описанием работы по контрактам Вы можете ознакомиться на главной странице в разделе "Контракты"), Working Deposit работает в процессе совершения сделки продажи/покупки криптовалюты Bitcoin.



Доходность сервиса Lift, при минимальном Working Deposit от 0.002 bitcoin в день, при максимальном Working Deposit от 0.28 Bitcoin в день. Bitcoin полученный в результате совершенных сделок в сервисе Lift начисляется в накопительный кошелек "Lift".Вывод доступен не менее 0.01 Bitcoin.



- Процентные начисления:



Пользователь платформы VastВit, зарегистрированный по контракту Privat или Sponsor в сервисе Lift, автоматически пользуется сервисом "Процентных начислений". Начисления в размере 0.2% на остаток дохода полученного в результате совершения сделок в сервисе Lift, производятся один раз в сутки в 00-00 часов. Данный доход начисляется в накопительный кошелек "Процентный". Вывод доступен не менее 0.005 bitcoin.



- Реферальная программа:



Пользователь платформы VastВit получает индивидуальный реферальный ключ, для участия в реферальной системе Lift и регистрации новых Пользователей в свое Реферальное дерево.



Сервис Lift предоставляет реферальную систему в разрезе пяти пакетных механизмов :



1. Lift 0 - предоставляется зарегистрированному Пользователю по контракту Privat или Sponsor. Пользователь получает 5% от дохода всех сделок каждого Пользователя, зарегистрированного по его реферальному ключу на контракт Privat. Данный доход начисляется в кошелек "Реферал".



2. Lift 1 - стартовый пакет для Пользователя, зарегистрированного по контракту Privat и предоставляет колличетсво возможных сделок в сутки- 1 (одну), не зависимо от того, сколько Пользователей его Реферальном дереве. Доход начисляется в накопительный кошелек "Lift".



3. Lift 2 - на данный пакет Пользователь, зарегистрированный по контракту Privat преходит автоматически, когда в его Реферальное дерево зарегистрировалось 300 Пользователей по контракту Privat. Количество возможных сделок в сутки - 2 (две). Доход начисляется в накопительный кошелек "Lift".



4. Lift 3 - порог автоматического подлючения этого пакета, для Пользователя, зарегистрированного по контракту Privat составит 600 пользоватаелей в его Реферальное дерево по контракту Privat. Колличество сделок в сутки -3 (три). Доход начисляется в накопительный кошелек "Lift".



5. Lift 4 - порог автоматического подключения механизма, для Пользователя, зарегистрированного по контракту Privat составит 1200 Пользователей в его Реферальное дерево по контракту Privat. После подключения Пользователь становится Партнером и получает возможность совершения 4-х (четырех) сделок в сутки без удержания комиссии сайта VastВit в размере 50% от дохода по каждой сделке. Доход начисляется в накопительный кошелек "Lift".



2. Сервис Kran



Сервис Kran - это три вспомогательных сайта, которые внедрены в систему VastВit для услуг рекламы и генерации пассивного дохода для Пользователя. В результате размещения вечных ссылок рекламодателей на платформе VastВit, Пользователю предоставляется услуга сбора цифровых долей Bitcoin от 100 до 100000 сатошей:



- Kran 1 возможность сбора через каждые 60 минут.



- Kran 2 возможность сбора через каждые 120 минут.



- Kran 2 возможность сбора через каждые 180 минут.



Пользователь переходит в рекламный сервис Kran на сайте VastВit, нажимает на кнопку "Получить Bit" и осуществляется мгновенное зачисление на кошелек Kran, расположеный в личном кабинете Пользователя. Вывод средств с кошелька Kran возможен в сумме не менее 0.005 Bitcoin.



3. Сервис Аукцион



Данный сервис представляет возможность приобретения товаров от Компаний-производителей по цене контракта, тоесть ниже рыночной на 30-40%, в стоимость входит налог, указанный в таможенной декларации и услуги доставки. Количество товаров ограничено. Каталог товаров представлен на сайте, при появлении лота на аукционе окно становится активным и Пользователь может принять участие в Аукционе и сделать заказ. Оплата принимается только в Bitcoin, комиссия за перевод практически отсутствует, транзакция осуществляется мгновенно, заказанный лот к получению в течении 10 рабочих дней после оплаты.В аукционе могут принимать участие зарегистрированные Пользователи, которые работают по контракту Private и используют все предложенные сервисы платформы Vastbit.



4. Bitkarta



Платформа Vastbit предоставляет возможность Пользователям заказать дебетовые карты Bitcoin для удобства вывода и хранения средств. Чтобы заказать выпуск карты, нужно зайти сервис Bitkarta сайта Vastbit и оформить заявку, карта не требует никакой идентификации данных. Пластиковая платежная Bitcoin карта будет работать в одной из платежных систем: Visa или MasterCard. Счет карты открывается в нескольких фиатных валютах (доллар, гривна, рубль, евро) и криптовалюте. Счет открытый и в криптовалюте и в фиатной валюте – дает Пользователям возможность автоматического обмена внутри системы по текущему внутреннему курсу. Карта привязана к биткоин-адресу, который открыт в сервисе Vastbit и Пользователь имеет возможность совершать платежи и другие транзакции очень быстро. Получение карты стоит 0.15 BTC, ежедневные лимиты на снятие в банкомате равны $800, комиссия за обслуживание банкоматом равняется $0.25, бесплатная конвертация Bitcoin в фиат, нет никаких лимитов на оплату онлайн покупок. Доставка дебетовой карты Bitcoin возможна по всему миру, доставка по Европе всего за 10 рабочих дней.



Все сервисы Vastbit работают согласно правил и условий, описаных на сайте. Работа Пользователя ведется только по Контракту. Политика конфидициальности распространяется на всех заригистрированных Пльзователей. Vastbit является гарантом обмена Bitcoin между Пользователем и Трейдером на сайте. Регистрация и принятие условий контракта Sponsor дают возможность Пользователю, воспользоваться услугой Free пакета и зарабатывать на всех сервисах сайта обсолютно без вложений пользоваться Bitcoin Sponsor для зароботка на сделках в мерчанте. [IMG]https018.radikal.rui50817053d5a714d9d094d.jpg[/IMG]Vastbit не является торговой площадкой. Vastbit - стабильный ресурс предоставления услуг, в разрезе таких сервисов:1. Сервис LiftКак работает:Сервис Lift является одним предложений по предоставлению услуг платформой VastВit. Данный механизм является многофункциональным алгоритмом, позволяющим Пользователю одновременно совершить операцию по продаже и покупке криптовалюты Bitcoin. В обязательства партнеров Bitcoin Holdin Ltd входит "финансирование операций, совершенных на платформе расположенной по адресу https://Vastbit.top , посредством перечисления средств - покупатель/продавец, на основании запроса ордера продажи/покупки криптовалюты Bitcoin". Данное партнерство позволяет оформить ордер цифровой валютой Bitcoin на площадке сервиса Lift в течении нескольких минут и реализовать финансирование сделки в течениии 2-х 3-х часов, через финансовый институт страны в котором платформа VastВit проводит сделку. После чего следует мгновенное поступление Bitcoin на кошелек Lift в личном кабинете Пользователя.Пользователь совершает выбор и фиксацию котировок сделки самостоятельно, вводит количество Bitcoin не превышающее его working Deposit, подтверждает действие единым ордером продажи/покупки криптовалюты Bitcoin.В сервисе Lift предоставляется возможность, без рисков зафиксировать позиции выгодных котировок, которые проверяются механизмом на % доходности сделки и предоставляется расчет дохода Пользователя от сделки в финансовом ордере.Сделка которая является не выгодной недопустима и будет заблокирована системой Lift.Working Deposit - механизм для работы в сервисе Lift. После подписания контракта Privat или Sponsor (с описанием работы по контрактам Вы можете ознакомиться на главной странице в разделе "Контракты"), Working Deposit работает в процессе совершения сделки продажи/покупки криптовалюты Bitcoin.Доходность сервиса Lift, при минимальном Working Deposit от 0.002 bitcoin в день, при максимальном Working Deposit от 0.28 Bitcoin в день. Bitcoin полученный в результате совершенных сделок в сервисе Lift начисляется в накопительный кошелек "Lift".Вывод доступен не менее 0.01 Bitcoin.- Процентные начисления:Пользователь платформы VastВit, зарегистрированный по контракту Privat или Sponsor в сервисе Lift, автоматически пользуется сервисом "Процентных начислений". Начисления в размере 0.2% на остаток дохода полученного в результате совершения сделок в сервисе Lift, производятся один раз в сутки в 00-00 часов. Данный доход начисляется в накопительный кошелек "Процентный". Вывод доступен не менее 0.005 bitcoin.- Реферальная программа:Пользователь платформы VastВit получает индивидуальный реферальный ключ, для участия в реферальной системе Lift и регистрации новых Пользователей в свое Реферальное дерево.Сервис Lift предоставляет реферальную систему в разрезе пяти пакетных механизмов :1. Lift 0 - предоставляется зарегистрированному Пользователю по контракту Privat или Sponsor. Пользователь получает 5% от дохода всех сделок каждого Пользователя, зарегистрированного по его реферальному ключу на контракт Privat. Данный доход начисляется в кошелек "Реферал".2. Lift 1 - стартовый пакет для Пользователя, зарегистрированного по контракту Privat и предоставляет колличетсво возможных сделок в сутки- 1 (одну), не зависимо от того, сколько Пользователей его Реферальном дереве. Доход начисляется в накопительный кошелек "Lift".3. Lift 2 - на данный пакет Пользователь, зарегистрированный по контракту Privat преходит автоматически, когда в его Реферальное дерево зарегистрировалось 300 Пользователей по контракту Privat. Количество возможных сделок в сутки - 2 (две). Доход начисляется в накопительный кошелек "Lift".4. Lift 3 - порог автоматического подлючения этого пакета, для Пользователя, зарегистрированного по контракту Privat составит 600 пользоватаелей в его Реферальное дерево по контракту Privat. Колличество сделок в сутки -3 (три). Доход начисляется в накопительный кошелек "Lift".5. Lift 4 - порог автоматического подключения механизма, для Пользователя, зарегистрированного по контракту Privat составит 1200 Пользователей в его Реферальное дерево по контракту Privat. После подключения Пользователь становится Партнером и получает возможность совершения 4-х (четырех) сделок в сутки без удержания комиссии сайта VastВit в размере 50% от дохода по каждой сделке. Доход начисляется в накопительный кошелек "Lift".2. Сервис KranСервис Kran - это три вспомогательных сайта, которые внедрены в систему VastВit для услуг рекламы и генерации пассивного дохода для Пользователя. В результате размещения вечных ссылок рекламодателей на платформе VastВit, Пользователю предоставляется услуга сбора цифровых долей Bitcoin от 100 до 100000 сатошей:- Kran 1 возможность сбора через каждые 60 минут.- Kran 2 возможность сбора через каждые 120 минут.- Kran 2 возможность сбора через каждые 180 минут.Пользователь переходит в рекламный сервис Kran на сайте VastВit, нажимает на кнопку "Получить Bit" и осуществляется мгновенное зачисление на кошелек Kran, расположеный в личном кабинете Пользователя. Вывод средств с кошелька Kran возможен в сумме не менее 0.005 Bitcoin.3. Сервис АукционДанный сервис представляет возможность приобретения товаров от Компаний-производителей по цене контракта, тоесть ниже рыночной на 30-40%, в стоимость входит налог, указанный в таможенной декларации и услуги доставки. Количество товаров ограничено. Каталог товаров представлен на сайте, при появлении лота на аукционе окно становится активным и Пользователь может принять участие в Аукционе и сделать заказ. Оплата принимается только в Bitcoin, комиссия за перевод практически отсутствует, транзакция осуществляется мгновенно, заказанный лот к получению в течении 10 рабочих дней после оплаты.В аукционе могут принимать участие зарегистрированные Пользователи, которые работают по контракту Private и используют все предложенные сервисы платформы Vastbit.4. BitkartaПлатформа Vastbit предоставляет возможность Пользователям заказать дебетовые карты Bitcoin для удобства вывода и хранения средств. Чтобы заказать выпуск карты, нужно зайти сервис Bitkarta сайта Vastbit и оформить заявку, карта не требует никакой идентификации данных. Пластиковая платежная Bitcoin карта будет работать в одной из платежных систем: Visa или MasterCard. Счет карты открывается в нескольких фиатных валютах (доллар, гривна, рубль, евро) и криптовалюте. Счет открытый и в криптовалюте и в фиатной валюте – дает Пользователям возможность автоматического обмена внутри системы по текущему внутреннему курсу. Карта привязана к биткоин-адресу, который открыт в сервисе Vastbit и Пользователь имеет возможность совершать платежи и другие транзакции очень быстро. Получение карты стоит 0.15 BTC, ежедневные лимиты на снятие в банкомате равны $800, комиссия за обслуживание банкоматом равняется $0.25, бесплатная конвертация Bitcoin в фиат, нет никаких лимитов на оплату онлайн покупок. Доставка дебетовой карты Bitcoin возможна по всему миру, доставка по Европе всего за 10 рабочих дней.Все сервисы Vastbit работают согласно правил и условий, описаных на сайте. Работа Пользователя ведется только по Контракту. Политика конфидициальности распространяется на всех заригистрированных Пльзователей. Vastbit является гарантом обмена Bitcoin между Пользователем и Трейдером на сайте. Регистрация и принятие условий контракта Sponsor дают возможность Пользователю, воспользоваться услугой Free пакета и зарабатывать на всех сервисах сайта обсолютно без вложений пользоваться Bitcoin Sponsor для зароботка на сделках в мерчанте.

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