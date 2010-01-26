Стартап из Украины "Hushme" хочет сделать гарнитуру которую не услышат окружающие

На Kickstarter появился стартап которые создаст гарнитуру которую не смогут подслушать окружающие
Украинец Р. Сакун и бюро разработок ARTKB опубликовали на Kickstarter новый проект "Hushme". Стартап хочет собрать 70 тысяч долларов на создание уникальной гарнитуры, которую не смогут услышать окружающие. При разговоре в скайпе за компьютером или по смартфону через гарнитуру ваши слова не смогут услышать люди находящиеся рядом с вами.
Разработчики уверяют, что даже если человек будет в нескольких сантиметрах, он не сможет услышать от Вас ни слова, однако наличие устройства у вас на лицо будет вызывать чуть больше внимания чем обычно. Само устройство будет захватывать практически всю нижнюю часть лица, при помощи этой технологии звук услужит только тот с кем вы ведет разговор, а вот слышать выбудете с помощью обычных вакуумных наушников.
В Hushme предполагается внедрить два режима работы. Первый же это замена обычных беспроводных наушников, который посредством синхронизации со смартфоном через Bluetooth сможет транслировать звук общения или музыку. Второй же режим и является тем секретным способом общения. Надев маску на магнитах на лицо, вас не смогут понять люди стоявшие ближе метра, а те кто далее 1 метра Вас вообще не услышат.
Для проекта разработан новый алгоритм с одноименным названием Hushme и уникальный проект маски с электроникой. При активации маски будут транслироваться непонятные звуки, которые маскируют ваши слова. Звуки пользователь выбирает из библиотеки Hushme.
Основными потребителями продукта Hushme должны стать офисные работники, которые часто ведут телефонное общение, а так же люди находившиеся в публичных местах которые хотят сохранить анонимность своего общения. Так же в качестве примера разработчики привели онлайн игры, из громкого общения в которых часто прилетает "пилюль" от родителей.
Стартап планирует собрать 70 тысяч долларов инвестиций. Этих денег по расчетам должно хватить на сертификацию продукта и доработку продукта. На сейчас, 21:20 по МСК 10 мая 2017 проект уже собрал $8,770
Уникальность: 100.00%
По материалам ain.ua