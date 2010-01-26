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Стартап из Украины "Hushme" хочет сделать гарнитуру которую не услышат окружающие

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Старый Сегодня, 21:31
#1
Премиум
 
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Имя: Aleksandr
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Стартап из Украины "Hushme" хочет сделать гарнитуру которую не услышат окружающие


На Kickstarter появился стартап которые создаст гарнитуру которую не смогут подслушать окружающие

Украинец Р. Сакун и бюро разработок ARTKB опубликовали на Kickstarter новый проект "Hushme". Стартап хочет собрать 70 тысяч долларов на создание уникальной гарнитуры, которую не смогут услышать окружающие. При разговоре в скайпе за компьютером или по смартфону через гарнитуру ваши слова не смогут услышать люди находящиеся рядом с вами.

Разработчики уверяют, что даже если человек будет в нескольких сантиметрах, он не сможет услышать от Вас ни слова, однако наличие устройства у вас на лицо будет вызывать чуть больше внимания чем обычно. Само устройство будет захватывать практически всю нижнюю часть лица, при помощи этой технологии звук услужит только тот с кем вы ведет разговор, а вот слышать выбудете с помощью обычных вакуумных наушников.

В Hushme предполагается внедрить два режима работы. Первый же это замена обычных беспроводных наушников, который посредством синхронизации со смартфоном через Bluetooth сможет транслировать звук общения или музыку. Второй же режим и является тем секретным способом общения. Надев маску на магнитах на лицо, вас не смогут понять люди стоявшие ближе метра, а те кто далее 1 метра Вас вообще не услышат.


Для проекта разработан новый алгоритм с одноименным названием Hushme и уникальный проект маски с электроникой. При активации маски будут транслироваться непонятные звуки, которые маскируют ваши слова. Звуки пользователь выбирает из библиотеки Hushme.

Основными потребителями продукта Hushme должны стать офисные работники, которые часто ведут телефонное общение, а так же люди находившиеся в публичных местах которые хотят сохранить анонимность своего общения. Так же в качестве примера разработчики привели онлайн игры, из громкого общения в которых часто прилетает "пилюль" от родителей.

Стартап планирует собрать 70 тысяч долларов инвестиций. Этих денег по расчетам должно хватить на сертификацию продукта и доработку продукта. На сейчас, 21:20 по МСК 10 мая 2017 проект уже собрал $8,770





Уникальность: 100.00%
По материалам ain.ua
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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 21:44
#2
Специалист
 
Имя: Alex Kirhen
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 581
Благодарностей: 190
УГ: 1
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Re: Стартап из Украины "Hushme" хочет сделать гарнитуру которую не услышат окружающие
Если одеть это устройство на лицо, то сразу можно стать похожим на Шредера из Черепашек Ниндзя.
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Спасибо всем кто отказал мне в помощи. Благодаря вам я справился сам.
kirhen на форуме  
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Метки
kickstarter, инвестиции, стартап, украина
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