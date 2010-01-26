BiziAlen



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Стартап из Украины "Hushme" хочет сделать гарнитуру которую не услышат окружающие



На Kickstarter появился стартап которые создаст гарнитуру которую не смогут подслушать окружающие

Украинец Р. Сакун и бюро разработок ARTKB опубликовали на Kickstarter новый проект "Hushme". Стартап хочет собрать 70 тысяч долларов на создание уникальной гарнитуры, которую не смогут услышать окружающие. При разговоре в скайпе за компьютером или по смартфону через гарнитуру ваши слова не смогут услышать люди находящиеся рядом с вами.



Разработчики уверяют, что даже если человек будет в нескольких сантиметрах, он не сможет услышать от Вас ни слова, однако наличие устройства у вас на лицо будет вызывать чуть больше внимания чем обычно. Само устройство будет захватывать практически всю нижнюю часть лица, при помощи этой технологии звук услужит только тот с кем вы ведет разговор, а вот слышать выбудете с помощью обычных вакуумных наушников.



В Hushme предполагается внедрить два режима работы. Первый же это замена обычных беспроводных наушников, который посредством синхронизации со смартфоном через Bluetooth сможет транслировать звук общения или музыку. Второй же режим и является тем секретным способом общения. Надев маску на магнитах на лицо, вас не смогут понять люди стоявшие ближе метра, а те кто далее 1 метра Вас вообще не услышат.





Для проекта разработан новый алгоритм с одноименным названием Hushme и уникальный проект маски с электроникой. При активации маски будут транслироваться непонятные звуки, которые маскируют ваши слова. Звуки пользователь выбирает из библиотеки Hushme.



Основными потребителями продукта Hushme должны стать офисные работники, которые часто ведут телефонное общение, а так же люди находившиеся в публичных местах которые хотят сохранить анонимность своего общения. Так же в качестве примера разработчики привели онлайн игры, из громкого общения в которых часто прилетает "пилюль" от родителей.



Стартап планирует собрать 70 тысяч долларов инвестиций. Этих денег по расчетам должно хватить на сертификацию продукта и доработку продукта. На сейчас, 21:20 по МСК 10 мая 2017 проект уже собрал $8,770



vBulletin [video]







Уникальность: 100.00%

По материалам Украинец Р. Сакун и бюро разработок ARTKB опубликовали на Kickstarter новый проект "Hushme". Стартап хочет собрать 70 тысяч долларов на создание уникальной гарнитуры, которую не смогут услышать окружающие. При разговоре в скайпе за компьютером или по смартфону через гарнитуру ваши слова не смогут услышать люди находящиеся рядом с вами.Разработчики уверяют, что даже если человек будет в нескольких сантиметрах, он не сможет услышать от Вас ни слова, однако наличие устройства у вас на лицо будет вызывать чуть больше внимания чем обычно. Само устройство будет захватывать практически всю нижнюю часть лица, при помощи этой технологии звук услужит только тот с кем вы ведет разговор, а вот слышать выбудете с помощью обычных вакуумных наушников.В Hushme предполагается внедрить два режима работы. Первый же это замена обычных беспроводных наушников, который посредством синхронизации со смартфоном через Bluetooth сможет транслировать звук общения или музыку. Второй же режим и является тем секретным способом общения. Надев маску на магнитах на лицо, вас не смогут понять люди стоявшие ближе метра, а те кто далее 1 метра Вас вообще не услышат.Для проекта разработан новый алгоритм с одноименным названием Hushme и уникальный проект маски с электроникой. При активации маски будут транслироваться непонятные звуки, которые маскируют ваши слова. Звуки пользователь выбирает из библиотеки Hushme.Основными потребителями продукта Hushme должны стать офисные работники, которые часто ведут телефонное общение, а так же люди находившиеся в публичных местах которые хотят сохранить анонимность своего общения. Так же в качестве примера разработчики привели онлайн игры, из громкого общения в которых часто прилетает "пилюль" от родителей.Стартап планирует собрать 70 тысяч долларов инвестиций. Этих денег по расчетам должно хватить на сертификацию продукта и доработку продукта. На сейчас, 21:20 по МСК 10 мая 2017 проект уже собрал $8,770Уникальность: 100.00%По материалам ain.ua

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