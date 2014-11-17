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Cover привлек более $1.6 млн., чтобы помочь построить студию на заднем дворе

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Cover привлек более $1.6 млн., чтобы помочь построить студию на заднем дворе

Cover, расположенная в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) компания, занимающаяся экологически безопасным строительством, привлекла более 1,6 миллиона долларов инвестиций в посевном раунде финансирования. Раунд возглавили General Catalyst и Khosla Ventures при участии Fifty Years, Hyperspeed Ventures и бизнес-ангелов.

Компания, бывшая участницей программы партнерства бизнес-инкубатора Y Combinator в 2016 году, планирует использовать полученные средства для расширения производства и продолжения набора многопрофильной команды инженеров-программистов, архитекторов, инженеров-конструкторов и инженеров-технологов, имеющих опыт работы в автомобильной и аэрокосмической промышленности.


Под руководством соучредителя и генерального директора Алексиса Риваса, компания Cover проектирует, производит и устанавливает по индивидуальному заказу студии на заднем дворе дома. В работе используется универсальная система строительства и оптимизирующее программное обеспечение, которое позволяет эффективно распланировать каждый этап строительного процесса - от проектирования, продажи и выдачи разрешений до производства и сборки.


Компания проектирует, получает разрешительные документы и производит студии для заднего двора площадью от 100 квадратных футов (офисного типа) до 1200 квадратных футов (гостевые домики с полностью оборудованной кухней и ванной комнатой).

Cover берет хлопоты по созданию собственных студий на заднем дворе полностью на себя и клиенту больше не нужно будет тратить время на координацию действий с архитекторами, отделами планирования и подрядчиками. Весь процесс компания разбивает на три шага:

- первый: проектирование, которое составляет 3 рабочих дня (предлагается зонирование, несколько вариантов дизайна, визуализация проекта, планы объекта с размерами);

- второй: получение разрешения, составляет 1-3 месяца (сюда входит обследование места, подача заявки на планирование, соответствие стандартам, геотехнический анализ, подача заявки на строительство);

- третий: строительство, составляет 12 недель (сюда входят закладка фундамента и работы на месте, изготовление, строительная экспертиза, конечная сборка).

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