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Стартап Simple Habit привлек $ 2,5 млн для мобильной платформы медитации

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Стартап Simple Habit привлек $ 2,5 млн для мобильной платформы медитации
Стартап Simple Habit, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек $ 2,5 млн инвестиций для мобильной платформы медитации.
Инвестиции предоставила компания New Enterprise Associates, Fabrice Grinda’s FJ Labs, Foundation Capital, а также основатели Dropbox и Gusto. Компания нацелена использовать привлеченное финансирование для расширения рабочего персонала в Сан-Франциско.


Основанная в 2016 года под руководством Юнха Ким (сейчас генеральный директор), Simple Habit является разработчиком мобильной платформы, которая дает возможность проводить 5-ти минутные медитации, учитывая настроение пользователя и в какой ситуации он сейчас находится.

В платформу загружено более 1000 методик по медитации, включая те, которые помогут перед каким-то важным событием (выступление, трудоустройство, первое свидание, заключение сделки и т.д).


На сегодняшний день, Simple Habit доступен в веб-версии и в виде приложения для Android.

По стоимости:
  • 50 сеансов (уроков) бесплатно
  • Далее за $ 11,99 / в месяц или за $ 99,99 / в год.

Также напомню, что стартап уже привлекал в марте 2017 года посевное финансирование, которого хватило для создания платформы. Сумма сделки к сожалению, не разглашают.


Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
новости, привлечение инвестиций, приложение, финансирование стартапа
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