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Биткоин кредитор Bitbond привлек € 5 млн для финансирования кредитования

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Биткоин кредитор Bitbond привлек € 5 млн для финансирования кредитования
Биткоин р2р кредитору Bitbond удалось получить 5 млн.евро для финансирования кредитов на своей платформе.

Стартап объявил сегодня, что Obotritia Capital передала средства, а также приобрела долю в Bitbond, условия этой сделки не разглашаются.

Это уже второй раз в этом году Bitbond привлек внешний капитал. В феврале фирма привлекла $1.2 млн от группы ангелов- инвесторов. Это последовало за 600 тыс. евро, полученными в середине мая 2015 года.

Bitbond заявила, что планирует использовать последнее финансирование для дальнейшего расширения своей сети с прицелом на малый бизнес и независимых продавцов.

«Долговое обязательство от Obotritia выводит Bitbond на новый уровень в наших усилиях по обеспечению универсального финансирования СМБ. Следующим шагом будет работа с партнерами», - заявил основатель и главный исполнительный директор Радослав Альбрехт (Radoslav Albrecht).

Перевод специально для форума MMGP.ru

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