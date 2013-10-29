Биткоин кредитор Bitbond привлек € 5 млн для финансирования кредитования

Биткоин р2р кредитору Bitbond удалось получить 5 млн.евро для финансирования кредитов на своей платформе.
Стартап объявил сегодня, что Obotritia Capital передала средства, а также приобрела долю в Bitbond, условия этой сделки не разглашаются.
Это уже второй раз в этом году Bitbond привлек внешний капитал. В феврале фирма привлекла $1.2 млн от группы ангелов- инвесторов. Это последовало за 600 тыс. евро, полученными в середине мая 2015 года.
Bitbond заявила, что планирует использовать последнее финансирование для дальнейшего расширения своей сети с прицелом на малый бизнес и независимых продавцов.
«Долговое обязательство от Obotritia выводит Bitbond на новый уровень в наших усилиях по обеспечению универсального финансирования СМБ. Следующим шагом будет работа с партнерами», - заявил основатель и главный исполнительный директор Радослав Альбрехт (Radoslav Albrecht).
Перевод специально для форума MMGP.ru
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